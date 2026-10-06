ZELENSKI U PANICI: Tvrdi da Rusija priprema masovni napad - "Spremamo odgovor"
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina priprema mere za odgovor na pripreme Rusije za masovni napad i sprovodi prioritetne zadatke kao odgovor na ruske napade na ukrajinsku logistiku.
Zelenski je to objavio na kanalu Telegram nakon sastanka sa članovima vlade, vojnim zvaničnicima i predstavnicima drugih službi, prenosi Ukrinform.
- Vlada je, zajedno sa predstavnicima regionalnih vlasti, pripremila dodatna logistička rešenja kao odgovor na rusku operaciju protiv ukrajinske logistike. Danas smo dobili nove obaveštajne podatke o pripremama Rusije za masovni napad. Pripremamo odgovor. Utvrdili smo rokove za realizaciju značajnog dela zadataka, a prioritetni zadaci već se sprovode - napisao je Zelenski.
On je naveo da su ga ministar odbrane i komandant ukrajinskih vazduhoplovnih snaga obavestili o raspodeli sredstava za zaštitu vazdušnog prostora i organizovanju položaja za zaštitu ključnih objekata.
- Obezbeđujemo potrebnu opremu za avione F-16, sredstva za presretanje i protivrakete. Najveći izazov predstavlja protivbalistička odbrana, a dostupnost tih sistema isključivo zavisi od naših partnera. Sa njima svakodnevno radimo na tome - rekao je Zelenski.
On je, takođe, naveo da su ruske snage tokom proteklog dana napale nekoliko ukrajinskih bolnica, u Kramatorsku i Krivom Rogu, dodajući da su nadležne službe reagovale.
- Važno je da u svim regionima, u svakoj takvoj situaciji, postoji pravovremena reakcija Državne službe za vanredne situacije Ukrajine - istakao je Zelenski.
(Tanjug)
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