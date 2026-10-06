JOVANOV ODGOVORIO BLOKADERIMA: "Mogli ste mnogo jednostavnije - recimo da prihvatite debatu"

MILENKO Jovanov žestoko je odgovorio blokaderima nakon njihove objave u kojoj su se, ismevajući Aleksandra Vučića, osvrnuli na njegov "razgovor" sa kartonskom figurom Srdanovića.

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

Jovanov im je jasno stavio do znanja da je cela priča zapravo prilično jednostavna – umesto dobacivanja i uvreda, mogli bi da prihvate debatu. Posebno imajući u vidu da je Vučić više puta pozivao Srdanovića na javno sučeljavanje, ali je taj poziv ostajao bez odgovora.

- Mogli ste mnogo jednostavnije da odgovorite. Recimo da prihvatite debatu. Ali je vama lakše da vređate nego da pošaljete prvog s liste da pred kamerama brani vašu politiku. Dotle dobacujete, šta da se radi. I tako, kamen za kupus, ni kriv ni dužan, ostade jedini vaš predstavnik spreman za sučeljavanje - poručio je Jovanov.

Iskreno smo zabrinuti psihičkim stanjem bivšeg predsednika. Na našoj listi imamo lekare specijaliste, koji mogu u poverenju da ga pregledaju i pruže mu adekvatnu pomoć. Ostavljamo mu ovde i javno dostupnu besplatnu liniju za psihičku podršku Klinike "Dr Laza Lazarević": 0800 309 309 https://t.co/LWgtPQ3ByV — Blokada PMF Novi Sad (@blokadapmf) October 6, 2026