JOVANOV ODGOVORIO BLOKADERIMA: "Mogli ste mnogo jednostavnije - recimo da prihvatite debatu"
MILENKO Jovanov žestoko je odgovorio blokaderima nakon njihove objave u kojoj su se, ismevajući Aleksandra Vučića, osvrnuli na njegov "razgovor" sa kartonskom figurom Srdanovića.
Jovanov im je jasno stavio do znanja da je cela priča zapravo prilično jednostavna – umesto dobacivanja i uvreda, mogli bi da prihvate debatu. Posebno imajući u vidu da je Vučić više puta pozivao Srdanovića na javno sučeljavanje, ali je taj poziv ostajao bez odgovora.
- Mogli ste mnogo jednostavnije da odgovorite. Recimo da prihvatite debatu. Ali je vama lakše da vređate nego da pošaljete prvog s liste da pred kamerama brani vašu politiku. Dotle dobacujete, šta da se radi. I tako, kamen za kupus, ni kriv ni dužan, ostade jedini vaš predstavnik spreman za sučeljavanje - poručio je Jovanov.
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