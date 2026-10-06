Politika

PROFESORKA ISTORIJE POZIVA NA PROTEST, A NE ZNA IME KRALJA: Kako je moguće da istoričarka napravi ovakvu grešku? (VIDEO)

T.J.

06. 10. 2026. u 15:26

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IRENA Ljubomirović, profesorka istorije sa Filozofskog fakulteta u Nišu, poziva građane na protest ispred tzv. "Studentske liste", u video-snimku koji je objavljen na društvenoj mreži Iks.

ПРОФЕСОРКА ИСТОРИЈЕ ПОЗИВА НА ПРОТЕСТ, А НЕ ЗНА ИМЕ КРАЉА: Како је могуће да историчарка направи овакву грешку? (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Narodni neprijatelj

Snimak je objavio nalog "Narodni neprijatelj", uz tvrdnju da Ljubomirović u pozivu na protest pominje Trg kralja Milutina, ali da je tom prilikom napravila grešku u imenu kralja, odnosno pomešala kralja Milana i kralja Milutina.

Irena Ljubomirović je redovna profesorka na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Prema zvaničnoj biografiji fakulteta, rođena je 1974. godine u Nišu, a njena uža naučna oblast je istorija pozne antike.

Njeno ime se nalazi i na izbornoj listi "Studentska lista – Studenti pobeđuju", objavljenoj za parlamentarne izbore 25. oktobra 2026. godine.

Snimak je, očekivano, otvorio pitanje kako je moguće da profesorka istorije napravi ovakvu zabunu u javnom obraćanju.

Pritom, ona je Nišlijka, a ne zna kako se zove glavni trg u Nišu.

Najzad, nije reč o bilo kom istorijskom vladaru, već o srpskom kralju Milanu. Da Srpkinja, Nišlijka, profesorka istorije, u javnom obraćanju ne razlikuje kralja Milana od kralja Milutina, što je teško nazvati drugačije nego nedopustivim.

Još ako se uzme u obzir da „profesorka“ nastupa kao predstavnik političke liste koja pretenduje na podršku građana na predstojećim izborima, ovakva greška deluje još ozbiljnije. 

Foto: Printskrin Jutjub

Podsetimo, kralj Milan Obrenović bio je srpski knez od 1868. do 1882. godine, a potom kralj Srbije od 1882. do 1889. godine. Po njemu je nazvan Trg kralja Milana u Nišu, koji se danas nalazi u samom centru grada. 

Kralj Stefan Uroš II Milutin Nemanjić, s druge strane, bio je jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih vladara i kralj Srbije od 1282. do 1321. godine. Ostao je upamćen po velikom teritorijalnom širenju srednjovekovne Srbije, ali i kao veliki ktitor — podigao je i obnovio brojne crkve i manastire, među kojima je i Gračanica.

Dakle, u Nišu je reč o Trgu kralja Milana, a ne o kralju Milutinu.

A zašto se trg uopšte zove Trg kralja Milana?

Reč je o Milanu Obrenoviću, srpskom vladaru koji je bio neposredno povezan sa oslobođenjem Niša od Osmanskog carstva 1878. godine i razvojem grada nakon oslobođenja. Upravo u tom periodu počinje da se formira savremeni centar Niša, a centralni gradski trg dobija ime po Milanu Obrenoviću. On je ostao upamćen kao oslobodilac Niša i prvi počasni građanin grada.

Kralj Milutin je, naravno, sasvim druga istorijska ličnost - Stefan Uroš II Milutin Nemanjić, jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih kraljeva, koji je vladao od 1282. do 1321. godine.

Dakle, nije reč o dva imena za istog vladara, već o dvojici srpskih kraljeva iz potpuno različitih epoha.

Nadamo se da je profesorka istorije sada naučila lekciju.

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