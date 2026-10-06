PROFESORKA ISTORIJE POZIVA NA PROTEST, A NE ZNA IME KRALJA: Kako je moguće da istoričarka napravi ovakvu grešku? (VIDEO)
IRENA Ljubomirović, profesorka istorije sa Filozofskog fakulteta u Nišu, poziva građane na protest ispred tzv. "Studentske liste", u video-snimku koji je objavljen na društvenoj mreži Iks.
Snimak je objavio nalog "Narodni neprijatelj", uz tvrdnju da Ljubomirović u pozivu na protest pominje Trg kralja Milutina, ali da je tom prilikom napravila grešku u imenu kralja, odnosno pomešala kralja Milana i kralja Milutina.
Irena Ljubomirović je redovna profesorka na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Prema zvaničnoj biografiji fakulteta, rođena je 1974. godine u Nišu, a njena uža naučna oblast je istorija pozne antike.
Njeno ime se nalazi i na izbornoj listi "Studentska lista – Studenti pobeđuju", objavljenoj za parlamentarne izbore 25. oktobra 2026. godine.
Snimak je, očekivano, otvorio pitanje kako je moguće da profesorka istorije napravi ovakvu zabunu u javnom obraćanju.
Pritom, ona je Nišlijka, a ne zna kako se zove glavni trg u Nišu.
Najzad, nije reč o bilo kom istorijskom vladaru, već o srpskom kralju Milanu. Da Srpkinja, Nišlijka, profesorka istorije, u javnom obraćanju ne razlikuje kralja Milana od kralja Milutina, što je teško nazvati drugačije nego nedopustivim.
Još ako se uzme u obzir da „profesorka“ nastupa kao predstavnik političke liste koja pretenduje na podršku građana na predstojećim izborima, ovakva greška deluje još ozbiljnije.
Podsetimo, kralj Milan Obrenović bio je srpski knez od 1868. do 1882. godine, a potom kralj Srbije od 1882. do 1889. godine. Po njemu je nazvan Trg kralja Milana u Nišu, koji se danas nalazi u samom centru grada.
Kralj Stefan Uroš II Milutin Nemanjić, s druge strane, bio je jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih vladara i kralj Srbije od 1282. do 1321. godine. Ostao je upamćen po velikom teritorijalnom širenju srednjovekovne Srbije, ali i kao veliki ktitor — podigao je i obnovio brojne crkve i manastire, među kojima je i Gračanica.
Dakle, u Nišu je reč o Trgu kralja Milana, a ne o kralju Milutinu.
A zašto se trg uopšte zove Trg kralja Milana?
Reč je o Milanu Obrenoviću, srpskom vladaru koji je bio neposredno povezan sa oslobođenjem Niša od Osmanskog carstva 1878. godine i razvojem grada nakon oslobođenja. Upravo u tom periodu počinje da se formira savremeni centar Niša, a centralni gradski trg dobija ime po Milanu Obrenoviću. On je ostao upamćen kao oslobodilac Niša i prvi počasni građanin grada.
Kralj Milutin je, naravno, sasvim druga istorijska ličnost - Stefan Uroš II Milutin Nemanjić, jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih kraljeva, koji je vladao od 1282. do 1321. godine.
Dakle, nije reč o dva imena za istog vladara, već o dvojici srpskih kraljeva iz potpuno različitih epoha.
Nadamo se da je profesorka istorije sada naučila lekciju.
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