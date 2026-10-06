„DAN OTVORENIH VRATA“ ZA KLINCE I KLINCEZE SVIH UZRASTA: „Gradska čistoća“ u subotu otvara kapije najmlađim sugrađanima i drugarima sa KiM

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd i ovog oktobra organizuje tradicionalnu manifestaciju „Dan otvorenih vrata“, namenjenu najmlađim Beograđanima i njihovim pratiocima.

Foto: JKP Gradska čistoća

Manifestacija će biti održana u subotu 10. oktobra, sa početkom u 9.30 časova, u obezbeđenom prostoru Direkcije JKP „Gradska čistoća“, na adresi Mije Kovačevića br. 4.

Od 10.00 časova će biti održana edukativna Čistkova eko – radionica, gde će najmlađi moći da se upoznaju sa značajem reciklaže i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Poseban deo programa će biti posvećen reciklaži i zaštiti životne sredine.

Nakon toga, u 10.20 časova sledi edukativna pozorišna predstava „Reciklosaurusi 2: Misija – čista planeta!“ koja je posvećena edukaciji o reciklaži i zaštiti životne sredine. Mališani će imati priliku da se druže sa svojim omiljenim animiranim likovima Nikolicom Čistilicom, Papirosaurusom, Metalosaurusom, Staklosaurusom, Plastikisaurusom i Prljavosaurusom, koji će u svojim avanturama, na zanimljiv način da ih upute kako da doprinesu očuvanju životne sredine. Kroz igru će ih ovi animirani likovi oživljeni u predstavi naučiti šta je reciklaža i zašto je važna, kako se pravilno odlaže otpad, ko su ljudi koji brinu o čistoći prestonice, kako se peru sudovi za odlaganje komunalnog otpada, kako se raščišćavaju deponije, kako se uklanja sneg, i šta zajedno možemo da uradimo kako bi Beograd bio još čistiji i uredniji grad.

Foto: JKP Gradska čistoća

Od 11.00 do 13.30 časova, predviđena je vožnja mališana omiljenim vozilima „Gradske čistoće“ u obezbeđenom krugu preduzeća, što je posebno atraktivno najmlađim Beograđanima. Tom prilikom će klinci moći da uživaju u vožnji omiljenim smećarcima, cisternama, vozilima za zemlju i vodu „Amfibijama“ kao i čistilicama i elektro – trotinetima.

Tokom događaja beogradski školarci i predškolarci, kojima će se pridružiti i drugari sa Kosova i Metohije, će imati priliku da se na zanimljiv i neposredan način upoznaju i sa radom komunalnih radnika i vozača. Imaće priliku da vide na koji način funkcioniše oprema koja se svakodnevno koristi za održavanje čistoće Beograda.

Foto: JKP Gradska čistoća

Za sve mališane koji budu učestvovali u programu ovog edukativno-zabavnog vikenda biće obezbeđeni prigodni pokloni, zdrava užina i osveženje.

Iz „Gradske čistoće“ poručuju da je upravo kod najmlađih najveći potencijal za stvaranje pozitivnih navika i razvoj ekološke svesti. Edukacijom dece od najranijeg uzrasta, stvaraju se temelji za odgovorniji odnos prema prirodi, otpadu i prostoru u kojem živimo.

JKP „Gradska čistoća“ poziva najmlađe Beograđane, drugare iz ostalih delova zemlje i njihove porodice da dođu ovog vikenda, 10. oktobra na druženje i edukaciju i saznaju kako zajedno možemo doprineti čistijem i lepšem Beogradu.



