MINSK POJAČAVA VOJNU TEHNOLOGIJU: Lukašenko video šta razvijaju naučnici, pa izdao hitno naređenje

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko naložio je naučnicima da intenziviraju napore za razvoj modernih dronova i obećao podršku države, saopštila je pres-služba beloruskog lidera.

Foto: MORF

Prema njenim podacima, Lukašenko je u utorak tokom radne posete Minsku posetio poligon Instituta za metalurgiju praha i upoznao se sa naučnim dostignućima civilne i odbrambene svrhe.

Šef države je demonstrirao naučni razvoj civilnih i odbrambenih svrha, uključujući rakete, municiju za bespilotnu letelicu i spaja se sa njima, mešano raketno čvrsto gorivo. Lukašenko se upoznao sa tehnologijom opreme raketnih bacača sa mešovitim raketnim gorivom i posmatrao testiranje raketnog pogonskog sistema.

- Predsednik se upoznao i sa bespilotnim letelicama. Domaći naučnici su nedavno postigli značajan napredak u ovom pravcu, ali je Aleksandar Lukašenko naložio da se oni još više intenziviraju - saopštila je pres-služba.

Istovremeno, šef države je izrazio spremnost da podrži takve projekte.

- Moramo da podržimo. Ako shvatimo da nam je potrebna najnovija generacija dronova, moramo znati šta nam treba. Utvrdite koga ćemo podržati. I neka rade. Teški rokovi - naložio je beloruski lider.

Prema pres-službi, još jedan razvoj beloruskih naučnika, koji je predsedniku predstavljen, je beloruski prah i drugi eksplozivi neophodni za rad specijalnih jedinica. Šef države je bio informisan o budućim izgledima u ovom pravcu, upoznao se sa ispitivanjem visokoenergetskog eksploziva.

- Pokazali smo predsedniku i raznu automobilsku opremu u zaštićenim performansama, sredstvima oklopne zaštite i specijalnoj opremi... Sada se u Belorusiji već proizvodi dovoljan broj oklopnih prsluka, koji u svojim svojstvima barem nisu lošiji od stranih analoga - navodi se u poruci.

Tokom posete poligonu, Lukašenko se upoznao sa sredstvima za detekciju, održavanje i uništavanje bespilotnih letelica, razvoj "Avijation tehnologija i kompleksa" i "Naučno-tehnički centar" LEMT. "

- Posebno je šef države bio zainteresovan za dvosed auto masti "Filin". Uređaj je pouzdan, sposoban da obezbedi bezbedno sletanje čak i kada motor ne uspe. Može se koristiti u istraživanju, nadzoru, u svrhu transporta i obavljanja posebnih zadataka - navodi se u saopštenju.

Istovremeno, stručnjaci su mogli da prilagode ovaj automobil i zadatke za poljoprivredu.

Kako je saopštila pres-služba, šef države je na poklon predstavio potpuno domaći termovizijski nišan, koji se koristi za opremanje malokalibarskog oružja.

U zaključku, predsednik je još jednom obećao naučnicima i programerima podršku, ali za konkretan rezultat.

- Moramo da uradimo ono što možemo, jeftinije. Ne postoje takve finansije koje bi se bacile na sve - rekao je on.

(Ria Novosti)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja