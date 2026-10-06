AKO JE NATO ODBRAMBENI SAVEZ, ZAŠTO NIJE SPASIO JUGOSLAVIJU? Lavrov ogolio licemerje Zapada (VIDEO)

RUSIJU uveravaju da je NATO odbrambeni savez, ali to nije spasilo druge zemlje, poput Jugoslavije, Avganistana ili Libije, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije.

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Mnogo puta smo čuli da je NATO odbrambeni savez, ali to nije spasilo Jugoslaviju, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare.

Na pitanje novinara da prokomentariše navode o tome da NATO razrađuje plan u slučaju sukoba sa Rusijom, Lavrov je odgovorio da oni "danas govore jedno, a sutra drugo".

- Kada smo dali veoma jasnu izjavu u vezi sa pretnjama iz baltičkih zemalja i drugih članica NATO-a koje su se otrgle, da će napasti Kalinjingradsku oblast, kada smo uputili saopštenje kao odgovor na te neprihvatljive izjave, odmah su počeli da nas uveravaju – to je radio i Mark Rute, generalni sekretar NATO-a, i gospodin Vitaker, predstavnik SAD u Briselu pri NATO-u – da nema i ne može biti nikakvih planova da NATO napadne Rusiju, da je NATO odbrambena alijansa... S jedne strane, dobro je što su odreagovali i demantovali svoje štićenike koji su im se otrgli i sada 'kao rep mašu psom'. S druge strane, mnogo puta smo čuli da je NATO odbrambeni savez, ali to nije spasilo Jugoslaviju, nije spasilo Avganistan, Libiju... Doduše, ni 'natovci' sami sebe nisu spasili u tim zemljama - rekao je Lavrov.

FM #Lavrov: NATO says it is 'defensive', but this DID NOT save Yugoslavia, Libya or Afghanistan. ❗️ Russia hears #NATO's statements about preparing for war with Russia and is staying alert. https://t.co/Woxw6u4ex9 — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) October 6, 2026

Kako dodaje, sada pokušavaju da rašire svoje vojno prisustvo na Daleki istok, Jugoistočnu Aziju, Severoistočnu Aziju.

- Zato, mi to čujemo i otvorili smo četvoro očiju. Što je najvažnije, bavimo se rešavanjem zadataka koje je postavio predsednik u okviru Specijalne vojne operacije da se ne dopuste nikakve pretnje Ruskoj Federaciji sa strane naših zapadnih suseda - naglasio je Lavrov.

Kako je podsetio, predsednik Rusije Vladimir Putin je tokom plenarne sednice Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" apsolutno jasno istakao šta će se desiti ako ipak napadnu Kalinjingradsku oblast.

"On je rekao da će napad i na Kalinjingradsku oblast i na bilo koju drugu biti isti", podvukao je ministar spoljnih poslova Rusije.

(RT Balkan)