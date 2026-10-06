NOVA MEDALJA ZA SRBIJU: Marica Perišić na postolju u Bakuu! Ovo su njene prve reči!

Reprezentativka Srbije u džudou Marica Perišić osvojila je danas bronzanu medalju u kategoriji do 57 kilograma na Svetskom prvenstvu u Bakuu.

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Perišić je u prvom kolu bila slobodna, a u drugom je savladala Adrijanu Rodrigez Salvador iz Španije.

Srpska džudistkinja je u osmini finala bila bolja od Ojunčimeg Ojungerel iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Marica je potom u četvrtfinalu šampionata sveta poražena od Francuskinje Sare Sisik.

Srpkinja je u polufinalu repesaža za bronzano odličje savladala Japanku Momo Tamaoki. Perišić je zatim u duelu za bronzu pobedila Nemicu Seiju Balhaus.

Drugu bronzanu medalju osvojila je Viktorija Ana Puljiz iz Hrvatske. Zlato je pripalo Japanki Akari Omori, dok je do srebrnog odličja stigla Eteri Lipartelijani iz Gruzije.

- Hvala svima na podršci, realan je cilj da se borim za medalju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu - rekla je reprezentativka Srbije u džudou i članica Crvene zvezde Marica Perišić.

FOTO: IJF/Feliciantonio Emanuele

Perišić je na SP u Bakuu ukupno imala pet mečeva i ostvarila je četiri pobede.

- Hvala mojoj porodici, prijateljima, mojoj Crvenoj zvezdi, predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku i predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Todorovu. Bez njihove podrške ovo ne bi bilo moguće. Verovala sam u ovo, i sada će mi u nastavku sigurno biti lakše. Mislim da mi je sada jasno da je realan cilj da se borim za medalju na OI u Los Anđelesu - dodala je srpska džudistkinja.

Kakav je uspeh ovom pobedom nad favorizovanom Japankom ostvarila Marica, govori podatak da je Tamoki ove godine osvojila dva treća mesta, na Grend slemu u Parizu i Gran priju u Kingdau u Kini, a 2025. na završnom Gren slemu u Tokiju bila je druga.

Perišić je do bronzanog odličja stigla trijumfom nad Nemicom Balhaus i ujedno se revanširala rivalki za prošlogodišnji poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Podgorici.

Trener džudistkinje Zvezde, Bojan Došen, nije krio zadovoljstvo osvojenom bronzom na SP.

- Izuzetan rezultat koji je sam po sebi vrhunski, a ujedno će značiti i kao dodatni vetar u leđa svima u reprezentaciji. Uz bronzanu medalju koju je osvojila Perišić tu su i važni bodovi za olimpijsku vizu što je izuzetno važno. Bronzana medalja je iskovana u Džudo klubu Crvena zvezda i zato pre svega zahvalnost Upravi našeg Kluba na čelu sa Stojanom Vujkom kao i predsedniku našeg Džudo saveza Srbije, Ivanu Todorovu - zakljčuio je Došen.

Na tatami SP u Bakuu, u sredu izlaze reprezentativci Srbije i prvotimci Crvene zvezde u kategoriji do 81 kg, Mihajlo Simin i Vasilije Grujičić.

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