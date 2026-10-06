NOVI ŠAMAR UKRAJINI IZ AMERIKE: Ništa od NATO, prvo da se okonča sukob (VIDEO)
SJEDINjENE Američke Države vide da se situacija oko Ukrajine ne razvija u pravcu okončanja sukoba, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.
On je dodao da članstvo Ukrajine u NATO-u sada nije na agendi, najvažnije je da se okonča sukob.
- Sjedinjene Države su spremne da odigraju konstruktivnu ulogu kako bi se sukob završio - rekao je on novinarima na Islandu gde je u poseti.
Vašington je fokusiran na taj cilj, dodao je američki zvaničnik.
- Što se tiče Ukrajine trenutno smo usredsređeni na to da izdejstvujemo okončanje sukoba ako je to moguće - rekao je državni sekretar SAD.
(Sputnik)
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