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NOVI ŠAMAR UKRAJINI IZ AMERIKE: Ništa od NATO, prvo da se okonča sukob (VIDEO)

JM

06. 10. 2026. u 13:46

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SJEDINjENE Američke Države vide da se situacija oko Ukrajine ne razvija u pravcu okončanja sukoba, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

НОВИ ШАМАР УКРАЈИНИ ИЗ АМЕРИКЕ: Ништа од НАТО, прво да се оконча сукоб (ВИДЕО)

Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

On je dodao da članstvo Ukrajine u NATO-u sada nije na agendi, najvažnije je da se okonča sukob.

- Sjedinjene Države su spremne da odigraju konstruktivnu ulogu kako bi se sukob završio - rekao je on novinarima na Islandu gde je u poseti.

Vašington je fokusiran na taj cilj, dodao je američki zvaničnik.

- Što se tiče Ukrajine trenutno smo usredsređeni na to da izdejstvujemo okončanje sukoba ako je to moguće - rekao je državni sekretar SAD.

(Sputnik)

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