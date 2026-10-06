Fudbal

Zbogom, Leo: Dan kada će i suze u Argentini biti plavo-bele

Filip Milošević

06. 10. 2026. u 19:00

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Samo nekoliko časova pre početka poslednje utakmice Lionela Mesija u reprezentativnom dresu Argentine, za mnoge najbolji fudbaler sveta poslao je kratku i dirljivu poruku navijačima.

Збогом, Лео: Дан када ће и сузе у Аргентини бити плаво-беле

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

Mesi je objavio ličnu oproštajnu poruku od reprezentacije Argentine na svojim kanalima na društvenim mrežama (Tim Mesi), samo nekoliko sati uoči utakmice protiv Benina (01:00), na kojoj će se oprostiti od "albiselestea" nakon 207 nastupa za seniorski tim svoje zemlje.

Kratka poruka sadrži sve ono što misli svaki fudbalski fan i ljubitelj Mesijevog "lika i dela".

- Došao je dan koji nikada nismo želeli da dočekamo. Najtužniji dan u našim životima - piše u oproštajnom video-snimku, na kojem se "vrte" najvažniji momenti Mesijeve grandiozne reprezentativne karijere.

Mesijev oproštaj je po našem vremenu večeras od 01.00 časova, kada Argentina na Monumentalu bude dočekala Benin u prijateljskom meču.

Utakmica će biti posebna i po imenima učesnika. U odnosu na prvobitni spisak koji je selektor Skaloni objavio za prijateljske mečeve ove jeseni, biće tu i novih imena. Ekipi će se priključiti veterani Anhel Di Marija i Nikolas Otamendi koji su se već povukli iz reprezentacije. Biće tu i Riverovi Markos Akunja, Anhel Korea i Gonsalo Montijel koji nisu bili na poslednjem spisku, kao i veterani Rodrigo De Pol i Đovani Lo Selso. 

Jedno je sigurno, od Maradone Argentina nekog igrača nije ovoliko volela kao Lea. Reke suza tećiće ulicama ove južnoameričke zemlje, kada sudija bude odsvirao kraj meča a ujedno i kraj reprezentativne karijere "večitog dečaka" iz Rosarija.

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