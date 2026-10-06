FSB SPREČILA EKSPLOZIJE U POSLEDNJI ČAS: Rus uhapšen zbog plana da diže u vazduh automobile po nalogu Ukrajine

STANOVNIK Tambova je priveden zbog planova da digne u vazduh automobile zaposlenih u regionalnom preduzeću odbrambene industrije po naređenju ukrajinskih obaveštajnih agencija, saopštila je Federalna služba bezbednosti (FSB) Rusije.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

FSB je utvrdila da je stanovnik Tambova kontaktirao predstavnika ukrajinskih obaveštajnih službi putem Telegrama i "dao saglasnost za dizanje u vazduh automobila zaposlenih u jednom od preduzeća odbrambene industrije regiona", navodi se u saopštenju.

- Tokom pripreme za teroristički napad, počinilac je izvršio izviđanje područja pored preduzeća odbrambene industrije, a takođe je od svog rukovodioca zatražio eksploziv ili gotovu minu za izradu improvizovane eksplozivne naprave - saopštila je FSB.

Osumnjičeni je odmah pritvoren, a protiv njega je pokrenut krivični postupak za pripremu terorističkog napada. Sud mu je odredio pritvor, dodaju u službi.

(RT Balkan)

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