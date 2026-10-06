NAPADNUTI BRODOVI KOD BUGARSKE, JEDAN POTONUO: Hitno se oglasio Rumen Radev, u toku potraga za nestalima (FOTO)
DVA TRGOVAČKA broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod obale Bugarske.
U toku je potraga za nestalim članovima posade jednog broda, a za sada niko nije optužen za napad.
Prema dostupnim informacijama, ovo je prvi takav napad na brodove u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni članice NATO-a.
Posada potonulog broda se vodi kao nestala, dok su članovi posade drugog broda spaseni, rekao je Rumen Nikolov, šef spasilačkih operacija u Varni, a preneo je javni servis BNR.
Pogođeni brodovi bili su „Alfa Vatan“ pod zastavom Toga, za koji se kaže da je potonuo, i „Able“ pod zastavom Palaua.
Svih 18 članova posade drugog broda napustilo je brod nakon što je izbio požar, a pokupio ih je bugarski brod „Dioskurija“. Još nije utvrđeno odakle su dronovi došli.
Incident se dogodio samo dan nakon što je najmanje jedan dron napao turski teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru. Brod je na kraju potonuo nakon što se zapalio.
- Ovo je potpuno neprihvatljiv napad, grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog saobraćaja - rekao je bugarski premijer Rumen Radev na početku vanrednog sastanka sazvanog nakon napada.
Rekao je da su oko 3 sata ujutru, približno 70 nautičkih milja istočno od Bjale, izvršeni koordinisani napadi na trgovačke brodove u tom području. „Radi se i o pomorskim i vazdušnim dronovima, što su posade potvrdile“, napomenuo je.
On je potvrdio da je Alfa Vatan potonuo. Bugarski ro-ro brod Dioskurija bio je u tom području i uputio se ka mestu nakon eksplozije prvog broda.
Tamo su pronađeni jedan prevrnuti čamac, tri prevrnuta splava i prsluci za spasavanje, ali do sada niko nije pronađen.
- Niko sa prvog broda nije pronađen, posada se vodi kao nestala. Na drugom brodu, koji je napadnut i zahvaćen požarom, posada je uspela da napusti brod i spasao ju je naš brod. Koliko znamo, drugi brod, „Able“ pod zastavom Palaua, prevozio je pšenicu i plovio je ka jugu, dok je prvi, potopljeni brod plovio ka severu. Ne znamo šta je prevozio. - naglasio je Radev.
- Sprovodi se i anketa o mogućem zagađenju životne sredine. Ali najvažnije za nas je da smo, kao država odgovorna za zdravlje i život svih onih koji plove u njenoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni, obavezni da sprovedemo operacije potrage i spasavanja - dodao je on.
- Kao što sam već rekao, ovaj rat traje već dugo. Ako se ne okonča na vreme, nastaviće da širi svoje geografsko područje i povećava rizik od globalnog sukoba - upozorio je.
- Vidimo da rat postaje sve žešći, krše se sve vrste pravila međunarodnog prava, a napadaju se i civilni brodovi. Zbog svega toga, plovidba u Crnom moru postaje izuzetno teška i sve teža, a povećavaju se i troškovi osiguranja - istakao je on.
Među spašenim članovima posade, jedna osoba je zadobila teške opekotine, a druga je zadobila povredu glave.
Oni su gliserom prevezeni na lečenje u Vojnomedicinsku akademiju u Varni. Preostalih 16 članova posade prevezeno je plovilom granične policije.
Većina članova posade bili su turski državljani, a ostali indijski državljani.
Vanrednom sastanku, koji je sazvao Radev, prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva životne sredine i voda, Kancelarije predsednika i službi bezbednosti.
(Indeks.hr)
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