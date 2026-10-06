NAPADNUTI BRODOVI KOD BUGARSKE, JEDAN POTONUO: Hitno se oglasio Rumen Radev, u toku potraga za nestalima (FOTO)

DVA TRGOVAČKA broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod obale Bugarske.

Foto: X/visegrad24

U toku je potraga za nestalim članovima posade jednog broda, a za sada niko nije optužen za napad.

Prema dostupnim informacijama, ovo je prvi takav napad na brodove u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni članice NATO-a.

Posada potonulog broda se vodi kao nestala, dok su članovi posade drugog broda spaseni, rekao je Rumen Nikolov, šef spasilačkih operacija u Varni, a preneo je javni servis BNR.

Pogođeni brodovi bili su „Alfa Vatan“ pod zastavom Toga, za koji se kaže da je potonuo, i „Able“ pod zastavom Palaua.

BREAKING: Around a dozen sailors are missing after Russian drones struck and sank their cargo ship in the Exclusive Economic Zone of Bulgaria today. ALFA WATAN was on its way from Turkey to a port in Romania when the drones struck. The vessel quickly sank and rescue crews have only found an overturned life boat and life jackets in the water on the scene. Russian drones also struck a second ship nearby named ABLE. It had set sails in Romania and was heading to Turkey when the drones struck and caused a massive fire on board. The 18 crew members to had to abandon ship and were saved by a Bulgarian vessel. 🇧🇬🇷🇺 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 6, 2026

Svih 18 članova posade drugog broda napustilo je brod nakon što je izbio požar, a pokupio ih je bugarski brod „Dioskurija“. Još nije utvrđeno odakle su dronovi došli.

Incident se dogodio samo dan nakon što je najmanje jedan dron napao turski teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru. Brod je na kraju potonuo nakon što se zapalio.

- Ovo je potpuno neprihvatljiv napad, grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog saobraćaja - rekao je bugarski premijer Rumen Radev na početku vanrednog sastanka sazvanog nakon napada.

Rekao je da su oko 3 sata ujutru, približno 70 nautičkih milja istočno od Bjale, izvršeni koordinisani napadi na trgovačke brodove u tom području. „Radi se i o pomorskim i vazdušnim dronovima, što su posade potvrdile“, napomenuo je.

On je potvrdio da je Alfa Vatan potonuo. Bugarski ro-ro brod Dioskurija bio je u tom području i uputio se ka mestu nakon eksplozije prvog broda.

Tamo su pronađeni jedan prevrnuti čamac, tri prevrnuta splava i prsluci za spasavanje, ali do sada niko nije pronađen.

🚨🇧🇬 BREAKING: Drones just hit 2 ships in the Black Sea off Bulgaria and sank one of them. It’s reportedly the first attack on shipping in this NATO country's part of the sea. The crew of the sunken ship is still missing. The other ship caught fire, and its 18 crew members were rescued, some of them injured. Nobody knows yet who sent the drones, and Bulgaria's government has called an emergency meeting. This comes just a day after a Turkish grain ship was hit by a drone off Romania and sank, killing 2 people. Whoever's behind it, the Black Sea is getting more dangerous by the day, NATO waters included. Sources: Euronews, Novinite / Writer: Julie — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 6, 2026

- Niko sa prvog broda nije pronađen, posada se vodi kao nestala. Na drugom brodu, koji je napadnut i zahvaćen požarom, posada je uspela da napusti brod i spasao ju je naš brod. Koliko znamo, drugi brod, „Able“ pod zastavom Palaua, prevozio je pšenicu i plovio je ka jugu, dok je prvi, potopljeni brod plovio ka severu. Ne znamo šta je prevozio. - naglasio je Radev.

- Sprovodi se i anketa o mogućem zagađenju životne sredine. Ali najvažnije za nas je da smo, kao država odgovorna za zdravlje i život svih onih koji plove u njenoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni, obavezni da sprovedemo operacije potrage i spasavanja - dodao je on.

- Kao što sam već rekao, ovaj rat traje već dugo. Ako se ne okonča na vreme, nastaviće da širi svoje geografsko područje i povećava rizik od globalnog sukoba - upozorio je.

UPDATE: Bulgarian Prime Minister Rumen Radev says the two merchant vessels were attacked by both sea and aerial drones around 3:00 a.m. inside Bulgaria’s Exclusive Economic Zone, around 70 nautical miles east of Byala. 🇹🇬 The Togo-flagged ALFA WATAN, sailing north from Turkey toward Galați, Romania, sank after being severely damaged. Its crew remains unaccounted for. The Bulgarian ferry DIOSCURIA reached the scene and found an overturned boat, three overturned life rafts and life jackets, but no survivors. The search operation remains underway. 🇵🇼 The Palau-flagged ABLE, which had departed Romania and was sailing south toward Turkey, caught fire after the attack. Its entire 18-member crew was evacuated and rescued. Two injured sailors were taken aboard a Bulgarian Navy vessel and are being transported to Varna for medical treatment, while the other 16 are being taken ashore by Border Police. Radev said 11 of the crew members are Turkish nationals and 7 are Indian nationals. Bulgarian authorities are also monitoring the area for possible oil spills and environmental pollution. Radev called the attack absolutely unacceptable and a blatant violation of international and maritime law. The search for the missing crew of ALFA WATAN continues. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 6, 2026

- Vidimo da rat postaje sve žešći, krše se sve vrste pravila međunarodnog prava, a napadaju se i civilni brodovi. Zbog svega toga, plovidba u Crnom moru postaje izuzetno teška i sve teža, a povećavaju se i troškovi osiguranja - istakao je on.

Među spašenim članovima posade, jedna osoba je zadobila teške opekotine, a druga je zadobila povredu glave.

Oni su gliserom prevezeni na lečenje u Vojnomedicinsku akademiju u Varni. Preostalih 16 članova posade prevezeno je plovilom granične policije.

A Togo-flagged merchant vessel sank off the coast of Bulgaria following a drone attack in the Black Sea The crew is missing, and a search operation is underway. Another vessel, which was also attacked by drones, was successfully rescued. Two sailors were injured. Bulgarian Prime Minister Rumen Radev called the attack a blatant violation of international law. It remains unclear who was behind the attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Većina članova posade bili su turski državljani, a ostali indijski državljani.

Vanrednom sastanku, koji je sazvao Radev, prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva životne sredine i voda, Kancelarije predsednika i službi bezbednosti.

(Indeks.hr)