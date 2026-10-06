BLOKADERI STAVILI NAROD NA "IGNOR" Vučić: Oni vas neće da pitaju ništa, jer njima naređuje plenum, a plenumu naređuju neko spolja
PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.
Ponudio je RTS duel sa prvim na listi "Studentske" liste. Pa nije taj student, on je moje godište. Ali ne samo on već još jedan da bude sa njihove strane iz CRTE. Reko, šta imaju da pričaju. Oni su nosioci revolucije. Najgori lažovi na svetu, oni su pravili najgore priče. Kažu nema problema može i njihova dva predstavnika. Ja sam prihvatio, siguran da će se oni obradovati, dva na jednog, pogaziće me lako, kad oni utekoše i jedan i drugi. Neće u debatu sa mnom. Prošli bi kao bosi po trnju. Nije samo to razlog. Kada vam kaže Srdanović "ignor". On ne ignoriše mene, nego vas. On vas neće da pita ništa, jer njemu naređuje plenum, a plenumu naređuju neko spolja. Ja neću da bilo ko spolja, bilo čiji ambasadori odlučuju o vlasti u Srbiji. Hoću da se pitaju ljudi u Srbiji.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO NOVE PROJEKTE U VALjEVU: Bolnica, pruga, sportska hala
06. 10. 2026. u 19:06
VUČIĆ O BLOKADERSKOJ LISTI: Njih podražavaju Kurti, Plenković i Đukanović
06. 10. 2026. u 19:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)