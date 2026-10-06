Politika

BLOKADERI STAVILI NAROD NA "IGNOR" Vučić: Oni vas neće da pitaju ništa, jer njima naređuje plenum, a plenumu naređuju neko spolja

В. Н.

06. 10. 2026. u 19:19

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PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.

БЛОКАДЕРИ СТАВИЛИ НАРОД НА ИГНОР Вучић: Они вас неће да питају ништа, јер њима наређује пленум, а пленуму наређују неко споља

Foto: Printscreen

Ponudio je RTS duel sa prvim na listi "Studentske" liste. Pa nije taj student, on je moje godište. Ali ne samo on već još jedan da bude sa njihove strane iz CRTE. Reko, šta imaju da pričaju. Oni su nosioci revolucije. Najgori lažovi na svetu, oni su pravili najgore priče. Kažu nema problema može i njihova dva predstavnika. Ja sam prihvatio, siguran da će se oni obradovati, dva na jednog, pogaziće me lako, kad oni utekoše i jedan i drugi. Neće u debatu sa mnom. Prošli bi kao bosi po trnju. Nije samo to razlog. Kada vam kaže Srdanović "ignor". On ne ignoriše mene, nego vas. On vas neće da pita ništa, jer njemu naređuje plenum, a plenumu naređuju neko spolja. Ja neću da bilo ko spolja, bilo čiji ambasadori odlučuju o vlasti u Srbiji. Hoću da se pitaju ljudi u Srbiji.

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