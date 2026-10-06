POTENCIJALNI SUKOB NA POMOLU: NATO razvija plan za rat sa Rusijom, oglasio se Lavrov
MOSKVA je primila k znanju izveštaje da NATO razvija plan za rat protiv Rusije, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Slušamo, ali držimo uši otvorene, kako kažu, i, što je najvažnije, radimo na ostvarivanju ciljeva koje je predsednik postavio u okviru specijalne vojne operacije, kako bismo sprečili bilo kakve pretnje Ruskoj Federaciji od naših zapadnih suseda - odgovorio je na pitanje RIA Novosti o toj temi.
Lavrov je podsetio da je Vladimir Putin jasno stavio do znanja kakav bi bio odgovor na napad na Kalinjingradsku oblast ili bilo koji drugi ruski region.
- Rukovodstvo NATO-a je prethodno uverilo Moskvu da ne priprema napad - dodao je ministar.
Blumberg je juče objavio da vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič, razvija strategiju "Teorije pobede" u slučaju potencijalnog sukoba sa Rusijom.
Prema agenciji, dokument će biti predstavljen 12. oktobra u Poljskoj i namenjen je razjašnjenju kako alijansa namerava da deluje u slučaju vojne akcije.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute je ranije izjavio da blok ne vidi znake da Rusija priprema napad ali smatra da evropske zemlje treba da budu spremne za neku vrstu dugoročne "hibridne pretnje".
Putin je više puta izjavio da Moskva ne namerava da započne sukob sa alijansom ali zapadni političari redovno zastrašuju javnost izmišljenom ruskom pretnjom kako bi odvukli pažnju od domaćih problema.
(Ria Novosti)
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