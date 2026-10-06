BLOKADERI NE ZNAJU DA KAŽU IZVINI Vučić: Baš ih briga za žene i ljude, njih interesuju fotelje, cilj onih spolja da bude ostvaren
PRVI na listi i nosilac liste, Aleksandar Vučić, govori o je na mitingu u Valjevu.
Obratite pažnju, gledali ste i slušali jezivi snimak gde neki nečovek sa malim brojem godina krvnički udara jednu ženu koja mu ništa nije uradila. Još gore od toga. Gore od nečeg jezivog i strašnog, niko od njih posle toga nije rekao ni izvinite ni žao mi je. Njihovi mediji o tome nisu hteli da govore. Zašto? Baš ih briga za žene i ljude, njih interesuju fotelje, cilj onih spolja da bude ostvaren, a ne zanima ih ni najmanje da ljudski kažu "izvinite, žao nam je, ne smeju naše žene da budu prebijene po ulicama". Nije ih interesovalo.
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