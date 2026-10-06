Moćna poruka Marije Đurović: "Dođite na jedan meč ŽFK Vojvodina i vratićete se ponovo"!

Ženski fudbal u Srbiji više nije priča koja se vodi samo na terenu.

Foto: FK Vojvodina

Iza svakog treninga, utakmice i rezultata stoje ljudi koji veruju da devojčice i fudbalerke zaslužuju iste prilike, podršku i poštovanje kao i svi drugi sportisti. Jedna od njih je Marija Đurović, predsednica ŽFK Vojvodina, koja je u novu priču novosadskog kluba ušla sa jasnom idejom – da se ne pravi samo tim koji će pobeđivati, već sistem koji će trajati.

Uz podršku Dragoljuba Zbiljića i FK Vojvodina, ŽFK Vojvodina želi da postane mnogo više od još jednog kluba u ligi. Želja je da devojčice koje danas prvi put obuku kopačke sutra zaigraju na velikoj evropskoj sceni u dresu Vojvodine, da „Vojvotkinje“ budu prepoznatljive širom Srbije i da se o ženskom fudbalu govori sa poštovanjem koje zaslužuje.

Kako je došlo do toga da se pokrene ozbiljna priča sa ŽFK Vojvodina?

– Za sve je zaslužan jedan čovek koji izuzetno voli Vojvodinu i godinama joj pomaže. To je Dragoljub Zbiljić, predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina i prvi čovek Sportskog društva Vojvodina, koji mi je ukazao poverenje da budem deo njegovog tima. Od tog trenutka počela je i ozbiljna priča o ŽFK Vojvodina i našoj želji da napravimo klub koji će biti stabilan, organizovan i koji će imati jasnu viziju razvoja.

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Koliko je potrebno voleti ženski fudbal da se uhvatite u koštac s tim? Da budemo potpuno iskreni i otvoreni – svima je jasno da tu nema novca kao u muškom.

– Ženski fudbal mora da se voli, ali ljubav sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su ozbiljan rad, strpljenje, kontinuitet i jasna vizija. Danas je realnost takva da ženski fudbal u Srbiji još uvek nema finansijsku podršku koju ima muški fudbal. Manje je sponzora, manje prihoda, medijske pažnje i drugih izvora finansiranja, ali upravo zato je odgovornost ljudi koji vode klubove još veća. U ŽFK Vojvodina ne želimo da na tu činjenicu gledamo kao na prepreku, već kao na prostor u kojem možemo da napravimo promenu. Uz veliku podršku i saradnju sa FK Vojvodina, radimo na tome da naš klub bude stabilan, organizovan i prepoznatljiv, ali i da kroz njega pokažemo koliko ženski fudbal zapravo ima kvalitet, potencijal i budućnost. Na svetskom nivou, procena UN je da će ženski fudbal imati 800 miliona navijača na globalnom nivou do 2030. godine i tako postati jedan od pet najpraćenijih sportova na svetu. Razlike u finansijama u odnosu na muški fudbal postoje. Na primer, Svetsko prvenstvo za žene 2023. godine imalo je nagradni fond od 150 miliona dolara, što je bilo trostruko više nego 2019, ali i dalje samo oko trećine fonda Svetskog prvenstva za muškarce 2022. u Kataru, koji je iznosio 440 miliona dolara. Prostor za unapređenje postoji i kada je reč o broju ženskih trenera u fudbalu. Prema podacima FIFA, samo pet odsto registrovanih trenera danas su žene. Mislim da smo već napravili određene pomake. Želimo da ih bude još više, jer naš cilj nije samo da imamo uspešan ŽFK Vojvodina, već da doprinesemo tome da se status ženskog fudbala u Srbiji promeni. Da se o fudbalerkama govori sa istim poštovanjem koje zaslužuju njihova posvećenost, rad i rezultati.

Veliki broj devojaka koje imaju 16 godina je u prvom timu Vojvodine, a neke, poput Jane Topić, već imaju jako bitnu ulogu. Da li je to vizija kluba i nešto na čemu planirate da gradite budućnost?

– Apsolutno. To jeste jedna od ključnih stvari na kojima želimo da gradimo budućnost ŽFK Vojvodina. Naša deca moraju da budu temelj kluba. Imamo veliki broj izuzetno talentovanih devojaka poput Jane Topić, Dejane Ostojić, Elene Popov, Milice Šipke i Jane Knežević, a naš zadatak je da im obezbedimo uslove u kojima će moći da se razvijaju, napreduju i jednog dana postanu nosioci igre našeg prvog tima. Posebno bih istakla ljude koji svakodnevno rade sa njima. Imamo kvalitetne i posvećene trenere, stručni štab i čitav sistem koji mora da funkcioniše tako da mlada igračica zna da u ovom klubu ima prostor da napreduje. Kada danas vidite devojku od 16 godina koja igra važnu ulogu u seniorskom timu, to je najbolja potvrda da taj sistem ima smisla. Naša želja je da Vojvodina bude klub u kojem će devojčice od najmlađih kategorija moći da vide svoj put sve do prvog tima. To je dugoročan proces, ali upravo tako se gradi ozbiljan klub.

Lepo je videti da se prenose mečevi elitnog ranga takmičenja. To je veliki, ogroman pomak. Šta vidite kao sledeći korak u što većoj promociji ženskog fudbala?

– Činjenica da danas možemo da gledamo utakmice ženskog fudbala na televiziji jeste ogroman pomak, a da ne govorimo o tome da je dostupan svim generacijama kroz različite društvene platforme poput Instagrama, TikToka, Jutjuba i drugih. Kada se jedna utakmica emituje, ona više nije dostupna samo ljudima koji su tog dana na stadionu. Ona dolazi u domove širom Srbije i daje mogućnost mnogo većem broju ljudi da vidi kvalitet, energiju i emociju koju ženski fudbal nosi. Ali smatram da tu ne smemo da stanemo. Potrebno je još više televizijskih prenosa, više sadržaja na društvenim mrežama, više priča o igračicama, njihovim karijerama i klubovima. Potrebno je da devojke dobiju svoje mesto u sportskim medijima, ne samo kada ostvare veliki rezultat, već tokom cele sezone. Mi u ŽFK Vojvodina želimo da budemo deo tog procesa. Naša obaveza je da svojim radom, organizacijom i odnosom prema igračicama pokažemo da ženski fudbal zaslužuje pažnju. Veliku podršku u tome imamo od FK Vojvodina i verujem da upravo zajedničkim radom možemo da napravimo još vidljiviji iskorak.

Koliko nam je potrebno još sredina poput Vojvodine da bismo mogli da kažemo da imamo bazu za budućnost, jaku ligu i takmičenje koje je mnogo praćenije nego danas?

– Potrebno nam je da što više sredina prepozna značaj ulaganja u ženski fudbal. Ne mislim samo na finansijsko ulaganje, već na ulaganje u ljude, stručni rad, infrastrukturu, omladinske kategorije, promociju i organizaciju. Kada više klubova bude imalo ozbiljan sistem, kada devojčice u različitim gradovima budu znale da imaju gde da treniraju i da mogu da naprave ozbiljnu fudbalsku karijeru, tada ćemo imati čvrstu osnovu za razvoj cele lige. Važno je da se promeni i svest. Ženski fudbal ne sme da bude posmatran kao sporedna tema u sportu. On je deo fudbala i zaslužuje prostor koji može da opravda kvalitetom. Što više ljudi to bude prepoznavalo, to će se brže stvarati uslovi da ženski fudbal raste.

Predrasude vezane za ženski fudbal i fudbalerke… Hajde da sve to završi tamo gde mu je mesto – „u kanti“. Zašto je potpuno normalno da devojčice treniraju fudbal, zavole ovaj sport i neke od njih se njime bave i u budućnosti?

– Zato što je fudbal sport. I tu ne bi trebalo da postoji dodatno objašnjenje. Kada dečak kaže da želi da trenira fudbal, to se uglavnom podrazumeva. Kada isto kaže devojčica, još uvek postoje ljudi koji postavljaju pitanje da li je to „za nju“. Mislim da je vreme da takva pitanja ostavimo iza sebe. Devojčica treba da ima pravo da izabere sport koji voli, da trenira, takmiči se, napreduje i sanja o profesionalnoj karijeri. Ako ima talenat i želju, na nama je da joj omogućimo da taj talenat razvija. Vojvodina je sportska sredina sa ogromnom tradicijom i kvalitetom. Kada govorimo o fudbalu, dovoljno je pogledati koliko talentovanih fudbalera i fudbalerki dolazi iz ovog kraja. Imamo FK Vojvodina i ŽFK Vojvodina kao dva kluba koji svojim radom treba da budu primer d fudbal pripada svima koji ga vole. Predrasude će verovatno uvek postojati, kao i u svakom sportu, ali najbolji odgovor na njih daju rezultati. Naše devojke upravo to rade – svakim treningom i svakom utakmicom.

Verujete li da fudbalerke mogu da nas obraduju kao što su to činile i čine odbojkašice i košarkašice? Velika je konkurencija u fudbalu, ali kako vam deluje put kojim se nalazi srpski ženski fudbal?

– Verujem. I ne mislim da je to samo želja, već trenutna realnost i budućnost. Konkurencija u ženskom fudbalu je velika i svesni smo da nas očekuje mnogo rada. Prošle sezone nam je zaista malo nedostajalo da napravimo korak ka Evropi. Nažalost, splet okolnosti nije bio na našoj strani, ali takve stvari u sportu samo dodatno motivišu. Ove sezone nemamo nameru da stanemo. Kolo za kolom naše Vojvotkinje pokazuju napredak. Sve su sigurnije, organizovanije i kvalitetnije, a ono što posebno raduje jeste odnos prema dresu i grbu koji nose. Za nas rezultat nije samo ono što piše na semaforu. Važno je i kako do njega dolazimo – koliko radimo, koliko napredujemo i koliko mladih igračica stvaramo. Na tom putu želimo da budemo ambiciozni. Srpski ženski fudbal ima potencijal. Potrebno je da taj potencijal pretvorimo u sistem, kontinuitet i rezultate. Verujem da ćemo tako vremenom dobiti i reprezentativke i klubove koji će biti konkurentni na evropskoj sceni.

Koliko je „čistiji“ fudbal kod dama? Konkretno mislim na opterećenost novcem koji „vrti“ muški fudbal. Ovde toga nema u toj meri – da li je ženski fudbal više emocija?

– Mislim da je upravo odnos prema novcu jedan od razloga zbog kojih je emocija u ženskom fudbalu toliko vidljiva. Finansije su daleko manje nego u muškom fudbalu i to je činjenica. Ali upravo zato kada pogledate tribine i vidite ljude koji dolaze da podrže ženski fudbal, možete da vidite koliko njih dolazi iz iskrene ljubavi prema sportu, klubu i igračicama. Naše devojke na teren izlaze da se bore za svoj klub, za svoj grb i za ljude koji veruju u njih. One daju maksimum u uslovima koji nisu ni približni onima koje imaju profesionalni muški klubovi, a ipak izlaze na teren i ostavljaju srce. Zato bih rekla da ženski fudbal ima jednu posebnu emociju. I mislim da upravo tu emociju ljudi prepoznaju kada dođu na utakmicu.

Da li će se ljudi pokajati ako odluče da dođu na neki derbi Superlige za dame? Verujemo da će mnogima i te kako da se svidi…

– Definitivno ne. Naprotiv, verujem da bi mnogi ljudi koji nikada nisu gledali ženski fudbal bili iznenađeni onim što bi videli. Samo nekoliko prvih kola ove sezone pokazalo nam je koliko naše devojke mogu da pruže. Videli smo sjajne golove, velike borbe, požrtvovanost i utakmice u kojima su igračice, uprkos visokim temperaturama i teškim uslovima, trčale do poslednjeg minuta i davale svoj maksimum. Zato bih posebno volela da ljudi koji imaju predrasudu da je ženski fudbal spor, monoton ili da u njemu nema dovoljno igre – jednostavno dođu na jednu utakmicu. Dođite, pogledajte i sami donesite zaključak. Videćete fudbal, borbu, emociju, kvalitet i devojke koje za svoj klub ostavljaju sve na terenu. Videćete naše Vojvotkinje. A kada ih jednom upoznate na terenu, verujem da ćete poželeti da ih gledate ponovo.

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