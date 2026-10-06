Terzić uručio nagrade najuspešnijima: Ovi Zvezdini klubovi su se istakli u Evropi!

Crveno-beli nagradili najuspešnije na međunarodnoj sceni.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sportsko društvo Crvena zvezda uručilo je danas na stadionu "Rajko Mitić" plakete i priznanja na povodom tradicionalne svečanosti "Zvezdin štit u Evropi" za 14 klubova koji su predstavljali ovaj kolektiv u evropskim takmičenjima i na međunarodnoj sceni.

Predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda i generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je da u sportu uvek ima mnogo uspona i padova i dodao da sport nije sastavljen samo od pobeda.

"Danas smo se okupili ovde da obeležimo početak sezone u Evropi pod znakom i brendom 'Zvezdin štit u Evropi'. Prošle godine sam sa ovog mesta govorio i citirao - kada je kašika puna meda, oko tebe sto lica, kada su problemi, samo Bog i porodica. To je stvarno tako, ne samo u sportu, već i u životu. Mi stariji smo se toga dosta puta nagledali u životu, a i vi ćete. To treba da vam bude jedna škola. Nije sramota pasti, već ne ustati", rekao je Terzić, a prenosi sajt FK Crvena zvezda.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je naveo da SD Crvena zvezda želi da pošalje poruku da su svi klubovi jedna velika porodica, kao i da su zajedno kada je teško.

"Upravo zato smo ovde svi zajedno i pokušavamo na sve načine da pošaljemo jednu dobru energiju. Ove godine Crvenu zvezdu predstavlja 14 klubova u Evropi i to je podatak za ponos, imajući u vidu da veliki Bajern i Real Madrid imaju samo po tri kluba, Olimpijakos pet, a Sportsko društvo Barselona samo šest klubova, a mi čak 14. Fudbalski klub je prvi počeo evropsku sezonu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Moram da kažem da smo doživeli dva ozbiljna nokauta. Nije bilo lako preživeti to, zato smo zajedno bili tu i zato ćemo biti tu. Mi smo Crvena zvezda i moramo istrpeti i kada ide loše", poručio je predsednik SD Crvena zvezda.

Terzić je istakao da dres Crvene zvezde donosi jednu ogromnu odgovornost koju ostali klubovi nemaju i da klubovi stalno moraju da se bore za trofeje.

Foto: FK Crvena zvezda

"Na ovom vašem putu i ove sezone biće mnogo poraza, neuspeha i osporavanja, zato morate da pokažete karakter. Mi često govorimo kada selektiramo igrače da to ne mogu biti samo najkvalitetniji igrači, već moraju imati karakter. Budite ponosni, kao što smo svi mi ponosni jer smo deo Crvene zvezde, ali hajde da učinimo ponosnim i navijače Crvene zvezde. Želim svima mnogo uspeha i zdravlja i da se ove godine radujemo kao i prethodnih, u želji da nadmašimo sami sebe. Mi to možemo. Živela Crvena zvezda", izjavio je Terzić.

Plaketu "Zvezdin štit u Evropi" i specijalnu kapitensku zastavicu u ime Fudbalskog kluba primio je kapiten Mirko Ivanić od Terzića.

"Dragi sportisti, želim da vam čestitam na rezultatima koje postižete svih ovih godina. Velika je čast predstavljati Crvenu zvezdu u domaćem šampionatu, kao i u Evropi, i nadam se da ćemo svi biti šampioni ove godine i ponosno i časno predstavljati naš klub. U subotu se igra utakmica rukometašica koje se bore za Ligu Evrope. Želeo bih da vas pozovem da ih podržimo, pružimo im vetar u leđa i pomognemo našim damama da ostvare zapažen rezultat", rekao je Ivanić.

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