VUČIĆ O PORUCI TRAMPA I ODNOSIMA SA SAD: „Neće biti ni lako ni jednostavno, ali verujem u velike stvari za Srbiju“
NOSILAC liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da strateški dijalog sa SAD neće biti ni lak ni jednostavan, ali da veruje da će za Srbiju biti napravljene velike stvari.
– Verujem da to neće biti ni lako ni jednostavno, ali verujem da ćemo na kraju uspeti da napravimo velike stvari za Srbiju – rekao je Vučić, odgovarajući u Mionici na pitanje novinara da prokomentariše izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da SAD „imaju veoma dobre odnose sa Srbijom“.
Tramp je juče, odgovarajući na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu koji je pokrenut između dve zemlje, kao i o saradnji Beograda i Vašingtona, rekao:
– Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom.
24sedam.rs
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