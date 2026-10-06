FRANCUSKA TESTIRALA NOVU NUKLEARNU RAKETU: Makron uživo gledao lansiranje (VIDEO)
DANAS je testirana nova francuska nuklearna raketa bez bojeve glave, a događaju je prisustvovao predsednik države Emanuel Makron, saopštili su danas Jelisejska palata i Ministarstvo oružanih snaga.
Test je izveden kod obale Finistera, a šef države posmatrao je lansiranje sa fregate Ratne mornarice, preneo je portal Frans 24.
Projektil, koji predstavlja treću verziju strateške balističke rakete lansirane sa mora M51 ugrađene pre godinu dana, pao je u Atlantik na nekoliko stotina kilometara od obale.
(Tanjug)
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