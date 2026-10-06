Protiv dve godine starijih rivala: Miljenik delija postigao gol za reprezentaciju! (VIDEO)

Potvrdio da igra u sjajnoj formi.

Foto: Twitter/printstcreen/Red Star Family

Tokom prethodnog prelaznog roka, Crvena zvedza je dovela Kim Je Gona, kao velikog aduta u budućnosti.

Ne žele da donose brzoplete poteze sa Korejcem na Marakani, koji je igrao u poslednjem meču protiv Radnika u Surdulici. Međutim, posle svega 19 minuta, trener Alber Rijera ga je povukao iz igre, što je uplašilo sve navijače srpskog prvaka.

Je Gon je u međuvremenu dobio poziv da zaigra za reprezentaciju Južne Koreje u dvomeču protiv Australije.

Korejci nisu poraženi, pošto su najpre slavili sa 2:1, a danas remizirali rezultatom 2:2, dok je Kim postigao gol za svoj nacionalni tim.

Je Gon Kim je postigao sjajan gol u dresu Južne Koreje (U21) protiv Australije (U21). 🔴⚪️🇰🇷 #fkcz https://t.co/NQhQdWnszz — RedStarFamily (@RedStarFamily) October 6, 2026

Prvotimac Crvene zvezde pogodio je u 36. minutu, dok je prednost njegovoj selekciji doneo Sung. Ipak, "kenguri" su se izvukli i ostali neporaženi postigavši dva gola!

Sjajno je Kim Je Gon protutnjao po strani i onda "zalomio" čuvara, a potom rutinski naterao australijskog golmana da vadi loptu iz mreže.

Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da su za Australiji igrali fudbaleri do 23 godine, dok u timu Južne Koreje nije bilo starijeg reprezentativca od 21 godine.

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