Protiv dve godine starijih rivala: Miljenik delija postigao gol za reprezentaciju! (VIDEO)
Potvrdio da igra u sjajnoj formi.
Tokom prethodnog prelaznog roka, Crvena zvedza je dovela Kim Je Gona, kao velikog aduta u budućnosti.
Ne žele da donose brzoplete poteze sa Korejcem na Marakani, koji je igrao u poslednjem meču protiv Radnika u Surdulici. Međutim, posle svega 19 minuta, trener Alber Rijera ga je povukao iz igre, što je uplašilo sve navijače srpskog prvaka.
Je Gon je u međuvremenu dobio poziv da zaigra za reprezentaciju Južne Koreje u dvomeču protiv Australije.
Korejci nisu poraženi, pošto su najpre slavili sa 2:1, a danas remizirali rezultatom 2:2, dok je Kim postigao gol za svoj nacionalni tim.
Prvotimac Crvene zvezde pogodio je u 36. minutu, dok je prednost njegovoj selekciji doneo Sung. Ipak, "kenguri" su se izvukli i ostali neporaženi postigavši dva gola!
Sjajno je Kim Je Gon protutnjao po strani i onda "zalomio" čuvara, a potom rutinski naterao australijskog golmana da vadi loptu iz mreže.
Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da su za Australiji igrali fudbaleri do 23 godine, dok u timu Južne Koreje nije bilo starijeg reprezentativca od 21 godine.
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