Fudbal

Protiv dve godine starijih rivala: Miljenik delija postigao gol za reprezentaciju! (VIDEO)

С.С.

06. 10. 2026. u 19:10

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Potvrdio da igra u sjajnoj formi.

Против две године старијих ривала: Миљеник делија постигао гол за репрезентацију! (ВИДЕО)

Foto: Twitter/printstcreen/Red Star Family

Tokom prethodnog prelaznog roka, Crvena zvedza je dovela Kim Je Gona, kao velikog aduta u budućnosti.

Ne žele da donose brzoplete poteze sa Korejcem na Marakani, koji je igrao u poslednjem meču protiv Radnika u Surdulici. Međutim, posle svega 19 minuta, trener Alber Rijera ga je povukao iz igre, što je uplašilo sve navijače srpskog prvaka.

Je Gon je u međuvremenu dobio poziv da zaigra za reprezentaciju Južne Koreje u dvomeču protiv Australije.

Korejci nisu poraženi, pošto su najpre slavili sa 2:1, a danas remizirali rezultatom 2:2, dok je Kim postigao gol za svoj nacionalni tim.

Prvotimac Crvene zvezde pogodio je u 36. minutu, dok je prednost njegovoj selekciji doneo Sung. Ipak, "kenguri" su se izvukli i ostali neporaženi postigavši dva gola!

Sjajno je Kim Je Gon protutnjao po strani i onda "zalomio" čuvara, a potom rutinski naterao australijskog golmana da vadi loptu iz mreže.

Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da su za Australiji igrali fudbaleri do 23 godine, dok u timu Južne Koreje nije bilo starijeg reprezentativca od 21 godine.

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