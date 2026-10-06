VUČEVIĆ OTVORENO: Čanak je u duši separatista! Lider SNS osvrnuo se i na skandal Pajtića i Elezovića

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je o studentskoj, odnosno blokaderskoj, listi tokom gostovanja na "Informer TV".

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

- Aleksandar je prehlađen, ali posvetio je pažnju svakom čoveku i to je odgovorno. On je kandidat na listi, nije predsednik države. I pored toga, drži reč. Podneo je ostavku, a nije morao da bi učestvovao u parlamentarnoj utakmici. Njegova odluka da podnese ostavku je čestita i časna. Ide u utakmicu kao narodni čovek. Iako nije predsednik republike obraćaju mu se tako. To daje optimizam da bude i novi predsednik Vlade - rekao je Vučević.

Debata

- Srdanović je prvi na listi, lider te liste. Koga spremaju za predsednika Vlade je drugo pitanje. On je lice njihove liste. Jedna od dve liste odneće pobedu. Blokaderi odbijaju TV debatu i to sa onim za koga su rekli da je nečovek, kriminalac, glup, nepomenik. Onaj Srdanovićev video je pun prezira, kad je pominjao ignor. Srdanović i blokaderi su građane stavili na ignor. Jer ako ne vide potrebu da suoče mišljenja poručili su građanima baš nas briga za nas. Stavljanje građana na ignor je strašno - rekao je Vučević.

- Oni ne kriju da smatraju da smo genocidan narod jer je po njima Srebrenica genocid. Oni pominju da su nama još od Srebrenice, Kosova krvave ruke. Oni su nadstrešnicu iskoristili kao povod. I da je bilo nešto drugo videli bismo te scene.Mi smo u Novom Sadu imali velike tragedije pa niko nije rekao da je granonačelnik ubica ili da su mu ruke krvave. Oni pokušavaju da obmanu javnost tako što ponude svima šta vole da probaju, kao u poslastičarnici. Svakom ponude ponešto. Nemaju odgovore. Varaju građane sa patriotskom pričom. Ako pobedi ta lista ti iz patriotskog korpusa ne bi vladali. Dobili bi Šoškića za premijera - izjavio je on.

Bakić i Čanak

- Oni misle da je Kosovo nezavisno, da Vojvodina ima drugi status, preziru himnu, crkvu. Bakić je naslednik pravi najradikalnijih primeraka koji bi streljali, kao 45-. Kad bi morao da rangira sveštena lica, prvi bi bio Vladika Velimirović kao zločinac. Nije spomenuo da je vladika bio u logoru. Bakić javno to kaže i lakše mi je jer grašani čuju šta oni misle. Ja bih puštao sva njihova gostovanja. To treba puštati svaki dan da čuje narod. Evo Bakić poreklom iz CG šta govori. Čanak je za razliku od ovih pamentniji, obrazovaniji, politički iskusniji, ali je u duši separatista, veruje u te stvari. San Srba se ostvario 1918 kafd su se prisajedinili. Čanak govori ono što bi bila politika blokadera ako bi pobedili. Nema sumnje da je blokadersku listu preuzela duboka DS, pre svega Pajtić. Oni imaju nepopularnost i koriste obmanute i samoobmanute da trče krug za njih. Od 18 lista najstarija je tzv studentska lista - rekao je Vučević.

Lompar

- Žao mi je što je Lompar ranije im i davao legitimitet. Saučestvovao je da njihova politka fddobije na teđini. Ne možeš da budeš deo priče sa onima koji kažu da je Kosovo nezavisno. Kako ćeš sa Bakićem koji ej to izgovorio za Velimirtovića. Kako ste patriote. Idete u istu liniju sa onima koji kažu da je Kosovo nezavisno da je repubklika Srpska genocidna, imaju mnogo opasnih poruka. Kao što je Čanak najavio šta će dalje biti. Ne bi me čudilo ko že tu da upravlja. Zapitao bih se ko i kako kod njih donosi odluke. - rekao je Vučević.

Elezović i Pajtić - savetovanje za drogu

- Da se podsetimo Elezović je bio među uticajnijima u DS u Vojvodini. Bio je siva eminencija Pajtiću, podvesti ga pod duboku DS bismo mogli. Ne bi bilo pristojno da komentarišem njihov privatan život. Interesantno je da su ih drugi optuživali da koriste opijate. Neprimereno je da govorim da li neko može racionalno da odlučuje o državi a ovisnik je od opijata. Nesreća oko zdravlja je bila i išao je na neke preglede, koliko sam video u medijima. Za Pajtića mislim. Oni kažu da su sakrili da se o tome ništa ne zna. Da se nama nešto desi to se ne bi moglo sakriti. Oni bi prvi govorili. Za taj incident u Senti sa Pajtićem rekli su da nije istina. Iz ovog razgovora koji ste pustili Elezović ga savetuje kako treba da se skloni i smiri. Za mene kao građanina Srbije i Novog Sada mnogo je opasnija politika Pajtića nego to što radi privatno. Jer to ugrožava građane ovog dela Srbije. Komentarišem njihovu politiku koja je za osudu jer je direktno usmerena na rušenje države. To je za mene problem. Ako nije istina neka izađu da kažu da nije istina. Sećate se kako su uvredili ljude koji su došli da celivaju Bogorodičin pojas, najgore uvrede su govorili. Da bi izgladili fleke poslali su rektora Đokića u Hilandar. Eto kako bi vodili državu, ovaj viče da ga je žena slikala na Hilandaru, ovaj savetuje ovoga kako da sakrije opijate, ovaj najavljuje kurs. Dinar je 14 godina stabilan. Sad Šoškić najavljuje da kurs treba da bude 200 din za jedan evro. Pa razmislite građani šta to znači za njihove kućne budžete. Blokadere treba puštati svaki dan, rade sami protiv sebe, onii sa ovom listom i svojim izjavama, bez proigrama - istakao je Vučević.