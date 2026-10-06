JOVANOV ODGOVORIO BLOKADERIMA: Lakše vam je da vređate nego da prihvatite debatu!

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov reagovao je na objavu "Studenata u blokadi" sa PMF koji su izvređali Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Mogli ste mnogo jednostavnije da odgovorite. Recimo, da prihvatite debatu. Ali vama je lakše da vređate, nego da pošaljete prvog sa liste da pred kamerama brani vašu politiku. Dotle dobacujete, šta da se radi. I tako kamen za kupus, ni kriv ni dužan, ostade jedini vaš predstavnik spreman za sučeljavanje - napisao je Jovanov na Iksu.

Mogli ste mnogo jednostavnije da odgovorite. Recimo da prihvatite debatu. Ali je vama lakše da vređate nego da pošaljete prvog sa liste da pred kamerama brani vašu politiku. Dotle dobacujete, šta da se radi🤷🏻‍♂️ I tako kamen za kupus, ni kriv ni dužan, ostade jedini vaš predstavnik spreman za sučeljavanje. — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) October 6, 2026

Naime, tokom obraćanja u Vrbasu, Vučić je najavio "veliki zaokret" u kampanji našalivši se na račun Ilije Srdanovića i njegovog nedolaska na duel. Vučić je poručio da će, pošto do duela nije došlo, ubuduće nositi stolicu sa sobom i "razgovarati" sa praznom stolicom koja će predstavljati Srdanovića.

- Dragi narode, poštovani građani, od trenutka kada su izabrali svog prvog na listi, takozvanoj studentskoj, ponudio sam televizijski duel, debatu, u bilo kojoj formi. Nudio sam dijalog mnogo ranije, želeo sam da razgovaram sa studentima, želeo da razgovaram sa svima, ali nikada nisu pristali na to - kazao je Vučić i dodao:

- Onda sam pomislio: vreme je za takmičenje. Počela je utakmica, demokratski principi nalažu da razgovaramo, da se ne saglasimo, da se prepiremo, ali da ljudi vide razlike i sličnosti u našim programima, idejama, planovima. I koliko god puta da sam pozivao, odgovor je bio: "Vučiću, na ignor si" I ja sam pripremio ovde, u dvorištu moga oca u Jajincima, jedan poseban setap. Ovde, kao što vidite, je stolica; slika je gospodina Srđanovića. A pošto oni kažu da će i kamen za kupus da me pobedi, stavio sam im kao podršku i kamen za kupus, da budu sigurni da pobeđuju - poručio je Aleksandar Vučić.