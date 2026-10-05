TAJNI PLAN KOJI MENJA SVE! Komandant Drapati spremio šok-strategiju — SNBO veća nedeljama!

VRHOVNI komandant Oružanih snaga Ukrajine Mihajlo Drapati i njegov tim pripremili su „ratni plan” koji se već nekoliko nedelja nalazi na razmatranju pred Savetom za nacionalnu bezbednost i odbranu (SNBO).

Foto: AP

O ovome je izvestila *Ukrajinska pravda*, pozivajući se na određene izvore.

Cilj plana je definisanje strategije i taktike ukrajinske vojske za različite scenarije. Na primer, plan se bavi pitanjima održavanja odbrambenih linija i time da li treba zadržati trupe na prvoj liniji fronta koje služe kao „oči i uši”, a praktično nemaju mogućnost da učestvuju u borbenim dejstvima.

Dokument takođe predlaže prelazak svih komandanata na sistem komandovanja i upravljanja „Delta”, s obzirom na to da u okviru Oružanih snaga i dalje postoje jedinice koje ga ne koriste.

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Još jedan aspekt odnosi se na kadrovske promene. Drapati namerava da prebaci pojedine oficire i generale Generalštaba u rezervne bataljone, dok bi druge vratio u aktivnu službu.

Istovremeno, u stručnim krugovima postoje podeljena mišljenja o tome u kojoj meri Drapati zaista može da utiče na procese unutar vojske.

Novinar i pripadnik Oružanih snaga Jurij Butusov ranije je izjavio da Drapati u stvarnosti nema ista ovlašćenja nad komandom vojske kakva je imao njegov prethodnik Oleksandr Sirski. To se posebno odnosi na njegov odnos sa Generalštabom Oružanih snaga, na čijem je čelu Igor Skibijuk, koji „ima sopstvenu viziju”.

U međuvremenu, narodna poslanica Marjana Bezugla izvestila je da je predsednik Volodimir Zelenski, tokom Drapatijevog mandata na mestu vrhovnog komandanta, potpisao samo nekoliko predloga za razrešenja i imenovanja koje je on podneo.

ctrana.one

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta