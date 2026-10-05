DRONOVI MU NE MOGU NIŠTA! Ruski tenk priredio TOTALNI HAOS na vojnim vežbama! (VIDEO)

RUSKI tenk T-90M upotrebio je svoj sistem aktivne zaštite „Arena-M” za obaranje napadačkih dronova tokom strateške vežbe „Centar-2026”, u okviru simuliranog napada na tenkovsku kolonu na poligonu Čebarkulj u ruskoj Čeljabinskoj oblasti.

Foto: printskrin Youtube/@Military92

Tokom demonstracije, nekoliko tipova dronova – uključujući modele sa fiksnim krilima i standardne kvadrokoptere sa upravljanjem iz prvog lica (FPV) – simuliralo je napad na kolonu tenkova. Sistem na tenku T-90M otkrio je i uništio nadolazeće dronove. Testiranje je sprovedeno u kontrolisanim uslovima vežbe, a Rusija nije saopštila koliko je dronova lansirano, koliko ih je presretnuto, niti da li su neki od njih uspeli da prođu.

„Arena-M” je sistem tipa „hard-kill” (sistem za fizičko uništavanje), što znači da fizički uništava pretnje umesto da ih ometa (odnosno „zagušuje” signale). Radar na tenku prati nadolazeće projektile, izračunava njihovu putanju i ispaljuje malu odbrambenu municiju koja uništava pretnju rasipanjem fragmenata pre nego što ona udari u oklop. Sistem je razvio projektni biro KBM iz Kolomne radi zaustavljanja protivtenkovskih raketa i vođenih projektila, koji se kreću mnogo brže od dronova. Osnovna verzija može da presretne projektile koji se kreću brzinom do 1.000 metara u sekundi.

Male dronove je teže pratiti pomoću takve vrste radara. Oni se kreću sporo, slabo odbijaju radarske talase i često se obrušavaju na tenk odozgo, što je zona koju stariji sistemi nisu nadgledali. KBM je radio na otklanjanju tog nedostatka. Rusija je 2025. godine saopštila da je „Arena-M” dobila softversko ažuriranje sa posebnim režimom za presretanje dronova, a početkom 2026. završen je razvoj nove varijante dizajni，ene za suprotstavljanje jednosmernim napadačkim dronovima i lutajućoj municiji.

Sistem je već korišćen u borbama u Ukrajini, gde su na liniji fronta viđeni tenkovi T-72B3A i T-90M opremljeni sistemom „Arena-M”, preneo je portal *Meta-Defense*. Ukrajinske snage su potvrdile da sistem funkcioniše. Jedna ukrajinska jedinica je izvestila da je Arena-M na jednom ruskom tenku T-72B3A uništila sedam FPV dronova, i da je bilo potrebno 15 do 20 dronova da se uništi tenk opremljen sistemom zajedno sa oklopnim kavezom.

To ukazuje na glavnu slabost sistema. Poznata konfiguracija Arene-M nosi 12 presretačkih municija. Kada se potroše, tenk mora da se osloni na svoj oklop, kaveze protiv dronova i elektronsko ratovanje, a FPV dronovi su dovoljno jeftini da ih ukrajinske jedinice lansiraju u velikom broju protiv jedne mete.

Arena-M je ugrađena na neke tenkove T-90M, T-72B3 i T-80BVM. Uralvagonzavod je prvi put predstavio T-90M sa tim sistemom u februaru 2025. godine, a fotografije proizvodnih T-90M sa Arenom-M kako se transportuju javnim putevima pojavile su se u julu 2026. godine. Međutim, serija novih tenkova T-90M i T-72B3M, prikazana kako napušta fabriku u septembru, nije nosila taj sistem, što sugeriše da on još uvek nije standardan na svakom novom tenku.

Centar-2026 je trajao od 28. septembra do 3. oktobra i u njemu je učestvovalo više od 47.000 vojnika, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane. Predsednik Vladimir Putin je posetio poligon Čebarkulj 1. oktobra.

defence-blog.com

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