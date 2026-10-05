Politika

BRUTALAN ODGOVOR VLADANKE MALOVIĆ RUJEVIĆU: Šta ćemo za to jahanje, gde i kada se vidimo? Nije valjda da si se uplašio

В. Н.

05. 10. 2026. u 17:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠEFICA Službe za informisanje Srpske napredne stranke, Vladanka Malović reagovala je na objavu Nemnje Rujevića.

БРУТАЛАН ОДГОВОР ВЛАДАНКЕ МАЛОВИЋ РУЈЕВИЋУ: Шта ћемо за то јахање, где и када се видимо? Није ваљда да си се уплашио

Foto: Instagram/sns_starigrad

Gde si, bre, Rujeviću? Šta ćemo za to jahanje, gde i kada se vidimo? Ja držim svoju reč, nije valjda da si se uplašio, šta veli Dojče vele?

Vladanka

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"