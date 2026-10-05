BRUTALAN ODGOVOR VLADANKE MALOVIĆ RUJEVIĆU: Šta ćemo za to jahanje, gde i kada se vidimo? Nije valjda da si se uplašio
ŠEFICA Službe za informisanje Srpske napredne stranke, Vladanka Malović reagovala je na objavu Nemnje Rujevića.
Gde si, bre, Rujeviću? Šta ćemo za to jahanje, gde i kada se vidimo? Ja držim svoju reč, nije valjda da si se uplašio, šta veli Dojče vele?
Vladanka
Preporučujemo
VUČIĆ SA NARODOM U VRBASU: "Hvala vam što se borite, nije bilo lako i jednostavno"
05. 10. 2026. u 10:19 >> 15:52
"BLOKADERSKA POLITIKA JE PEVANjE DODOLA": Jovanov o napadima na Vučevića
05. 10. 2026. u 11:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)