Svet

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Prevrnuo se školski autobus na krov u lančanom sudaru na Floridi, ima mrtvih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2026. u 17:22 >> 17:11

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DVE osobe, među kojima i jedna učenica, poginule su, dok je više drugih povređeno kada se školski autobus prevrnuo na krov u lančanom sudaru u centralnoj Floridi danas, saopštile su vlasti.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА: Преврнуо се школски аутобус на кров у ланчаном судару на Флориди, има мртвих

Foto: Tanjug/Polk County Sheriff's Office via AP

Oko 40 putnika se nalazilo u školskom autobusu koji se kretao kao srednjoj školi "Vinter Heven" u istoimenom gradu kada ga je udario automobil, rekao je šerif Okruga Polk Grejdi Džad na konferenciji za medije, prenosi AP.

-To je bio stravičan sudar. I užasno tragično jutro, dodao je šerif.

Nešto posle 6.00 sati jutros po lokalnom vremenu, automobil koji je dolazilo iz suprotnog pravca udario je u bočni deo autobusa u blizini zadnjih točkova, usled čega je guma na autobusu pukla i on je udario u džip koji mu je dolazio u susret i koji se pritom zapalio, objasnio je šerif.

Poginula je jedna osoba u džipu, a Džad je dodao da je pet do sedam osoba prebačeno u bolnicu sa potencijalno traumatskim povredama, dok je jedna osoba u kritičnom stanju.

U autobusu se nalazilo ukupno 39 osoba, od kojih 37 srednjoškolaca, dok su ostale dve osobe vozač autobusa i njegova ćerka.

-Mislim da je ovo najstrašnija autobuska tragedija koju smo imali u proteklim decenijama, koliko se ja sećam, zaključio je Džad.

Tanjug

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