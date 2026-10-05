VELIKO POSKUPLJENJE U NEMAČKOJ: Prosečna cena avionske karte se udvostručila od 2010. godine

PROSEČNA cena avionske karte u Nemačkoj gotovo se udvostručila između 2010. i 2024. godine, sa nešto manje od 150 na oko 300 evra, pokazuje danas objavljeni zajednički izveštaj Saveznog udruženja nemačke vazduhoplovne industrije (BDL) i Nemačkog centra za vazduhoplovstvo i svemirska istraživanja (DLR).

Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Rast cena posledica je, između ostalog, znatno viših državnih nameta, poput poreza na vazdušni saobraćaj, naknada za bezbednost na aerodromima i troškova kontrole letenja, kao i povećanja troškova rada i poslovanja, navodi se u izveštaju koji prenosi Špigel.

Cene avionskih karata u Evropi takođe su porasle, ali nešto sporije, pošto je prosečna karta poskupela sa gotovo 250 na nešto manje od 340 evra.

BDL upozorava da se Nemačka zbog viših troškova postepeno udaljava od međunarodnog vazdušnog saobraćaja.

Fliegen in und ab Deutschland ist in den vergangenen Jahren massiv teurer geworden. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft spricht von einem Standortproblem. Link in X-Bio. https://t.co/1szpKlm90n — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 5, 2026

Prema navodima udruženja, pojedine avionske linije se ukidaju, dok putnici i teretni saobraćaj sve češće koriste čvorišta izvan Evrope.

Promene su posebno vidljive u interkontinentalnom saobraćaju. Udeo putovanja između Nemačke i Dalekog istoka i jugoistočne Azije koja uključuju presedanje na aerodromima izvan Evropske unije povećao se od 2010. sa 34 na 54 odsto.

Istovremeno, udeo presedanja preko nemačkih vazdušnih čvorišta smanjen je sa 56 na 36 odsto.

Nemačka vazduhoplovna industrija već duže vreme upozorava da aviokompanije iz Turske i zemalja Persijskog zaliva imaju prednost zbog državne podrške, što dodatno otežava položaj nemačkih prevoznika.

Prema prognozama organizacije DLR, broj putnika u svetskom vazdušnom saobraćaju do 2034. mogao bi da dostigne 154 odsto nivoa iz 2019. godine, pre pandemije, zahvaljujući rastu potražnje i većim i efikasnijim avionima.

(Tanjug)

