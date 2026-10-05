TOTALNI HAOS U PRIŠTINI! Pristalice tzv. OVK blokirale vladu i skupštinu, bacaju pirotehnička sredstva (VIDEO)

IAKO je zakon već prošao prvo čitanje, organizatori ističu da protesti neće stati dok se izmene ne usvoje i u drugom čitanju.

Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Izmene zakona predviđaju sužavanje nadležnosti Specijalizovanih veća, smanjenje maksimalne kazne, promenu mesta izdržavanja kazne i mogućnost pomilovanja.

Deo pristalica tzv. OVK koji danas protestuju u Prištini, blokirao je ulaze u zgradu vlade privremenih institucija, tražeči da skupština usvoji i u drugom čitanju Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu.

Oni na zgradu vlade bacaju pirotehnička sredstva, prenosi Ekonomija onlajn.

Demonstranti su ranije danas blokirali i ulaze u skupštinu privremenih institucija, tražeći usvajanje Nacrta zakona i u drugom čitanju.

Neki od demonstranata su pokušali da uđu u zgradu, a na zgradu su takođe bacana pirotehnička sredstva i razbijeni prozori.

Iako je skupština usvojila Nacrt u prvom čitanju, organizatori su rekli da će protest biti nastavljen dok predlog izmena ne bude usvojen i u drugom čitanju i da nijedan poslanik neće pre toga moći da napusti zgradu skupštine.

Nacrt izmena i dopuna Zakona o Specijalizovanim većima predviđa sužavanje nadležnosti Specijalizovanih veća, skraćivanje maksimalne kazne koja može biti izrečena, promenu mesta gde će osuđeni služiti kaznu, a uvodi i mogućnost pomilovanja.

Predlog je uputila Demokratska partija Kosova (DPK) nakon što su Specijalizovana veća 16. septembra osudila bivše vođe tzv. OVK na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina.

Istovremeno, DPK je usvajanje nacrta izmena Zakona o Specijalizovanim većima postavila kao uslov za razgovore o izboru predsednika privremenih institucija, koji mora biti izabran do sutra ili će skupština biti raspuštena i raspisani izbori.

Pristalice tzv. OVK koje protestuju ispred skupštine privremenih institucija ne dozvoljavaju poslanicima da izađu iz zgrade dok nacrt izmena Zakona o specijalizovanim većima ne bude usvojen u drugom čitanju, a oko zgrade skupštine postavili su metalne ograde.

Poslanike koji su pokušali da izađu iz zgrade skupštine demonstranti su silom vratili u prostor ispred skupštine.

(Tanjug)