DRAMA U SPLITU: Evakuisan avion Er Srbija na letu za Beograd zbog sumnje na bombu
Na splitskom Aerodromu evakuisani putnici Er Srbija koji je trebalo da poleti za Beograd, zbog pretnji bombom.
Policija je privela jednog putnika.
Let je bio predviđen za 15:20.
Vinko Paić, jedan od putnika, opisao je situaciju u avionu, ispričavši da je na pisti u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformi, a neki u civilnoj odeći.
- Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosedog gospodina koji je sedeo u 3. ili 4. redu - rekao je Paić.
Budući da putnicima isprva ništa nije bilo jasno, Paić je stjuardesu pitao o čemu se radi.
Ona mu je kratko odgovorila - Spomenuo je reč bomba -
Paić je dodao i da je nekoliko putnika u strahu samoinicijativno napustilo avion.
Ubrzo nakon toga, oko 15:40, pilot je putem razglasa obavestio sve da moraju izaći radi bezbednosnog pregleda letelice.
(Tanjug)
Preporučujemo
KLIZIŠTE ZATRPALO VOZILA NA FUDžIJU: Spasena dvojica planinara
10. 09. 2026. u 12:17
SEVILjA NIKAD BLIŽA SRBIJI: Nova direktna linija iz Beograda već je poletela
01. 10. 2026. u 13:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)