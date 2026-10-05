DRAMA U SPLITU: Evakuisan avion Er Srbija na letu za Beograd zbog sumnje na bombu

Na splitskom Aerodromu evakuisani putnici Er Srbija koji je trebalo da poleti za Beograd, zbog pretnji bombom.

Foto: TRISTAR PHOTOS/Alamy/Profimedia

Policija je privela jednog putnika.

Let je bio predviđen za 15:20.

Vinko Paić, jedan od putnika, opisao je situaciju u avionu, ispričavši da je na pisti u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformi, a neki u civilnoj odeći.

- Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosedog gospodina koji je sedeo u 3. ili 4. redu - rekao je Paić.

Budući da putnicima isprva ništa nije bilo jasno, Paić je stjuardesu pitao o čemu se radi.

Ona mu je kratko odgovorila - Spomenuo je reč bomba -

Paić je dodao i da je nekoliko putnika u strahu samoinicijativno napustilo avion.

Ubrzo nakon toga, oko 15:40, pilot je putem razglasa obavestio sve da moraju izaći radi bezbednosnog pregleda letelice.

(Tanjug)