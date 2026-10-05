Svet

NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA: Žestoke borbe u Krasnom Limanu

Novosti online

05. 10. 2026. u 16:55

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LIDER DNR Denis Pušilin izvestio je o žestokim borbama u Krasnom Limanu.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СА ФРОНТА: Жестоке борбе у Красном Лиману

Foto: AP

Prema njegovim rečima, ukrajinske oružane snage se za grad bore zubima.

„U Krasnom Limanu i okolini vode se žestoke i direktne borbe - rekao je lider DNR.

Pušilin je ranije izvestio da Kijev prebacuje sveže snage na Krasni Liman.

(alo.rs)

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