HUTI UVODE ZONU ZABRANE LETA IZNAD SAUDIJSKE ARABIJE: Poručili avio kompanijama - Ne letite kroz njihov vazdušni prostor
JEMENSKO telo za pomorsku koordinaciju, koje kontrolišu Huti, upozorilo je danas avio-kompanije koje lete kroz vazdušni prostor Saudijske Arabije da taj prostor neće biti bezbedan dok traje, kako su naveli, "saudijska agresija".
Upozorenje su preneli mediji bliski Hutima, u trenutku kada su vladine snage, uz podršku Saudijske Arabije, pokrenule veliku ofanzivu protiv te grupe povezane sa Iranom, preneo je Rojters.
Kancelarija za medije saudijske vlade nije odgovorila na zahtev za komentar.
Vojska međunarodno priznate vlade u Jemenu saopštila je da započinje "stratešku ofanzivu" kako bi preuzela kontrolu nad Sanom od pobunjenika Huta.
-Naše oružane snage su počele da izvode stratešku ofanzivnu operaciju nad Sanom, naveo je brigarsni general Madžif al-Nuzaili na mreži Iks.
Kako je dodao, jemenska vojska koristi moderne kapacitete u toj operaciji, prenosi Al Džazira.
Tanjug
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
SAUDIJSKA KOALICIJA SAOPŠTILA: Jemenski Huti napali elektro-postrojenje u Medini
01. 10. 2026. u 20:45
SAUDIJSKA ARABIJA PLANIRA OFANZIVU: Nameti jemenska militantna proiranskea grupa Huti
02. 10. 2026. u 20:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)