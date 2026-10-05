HUTI UVODE ZONU ZABRANE LETA IZNAD SAUDIJSKE ARABIJE: Poručili avio kompanijama - Ne letite kroz njihov vazdušni prostor

JEMENSKO telo za pomorsku koordinaciju, koje kontrolišu Huti, upozorilo je danas avio-kompanije koje lete kroz vazdušni prostor Saudijske Arabije da taj prostor neće biti bezbedan dok traje, kako su naveli, "saudijska agresija".

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

Upozorenje su preneli mediji bliski Hutima, u trenutku kada su vladine snage, uz podršku Saudijske Arabije, pokrenule veliku ofanzivu protiv te grupe povezane sa Iranom, preneo je Rojters.

Kancelarija za medije saudijske vlade nije odgovorila na zahtev za komentar.

Vojska međunarodno priznate vlade u Jemenu saopštila je da započinje "stratešku ofanzivu" kako bi preuzela kontrolu nad Sanom od pobunjenika Huta.

-Naše oružane snage su počele da izvode stratešku ofanzivnu operaciju nad Sanom, naveo je brigarsni general Madžif al-Nuzaili na mreži Iks.

Kako je dodao, jemenska vojska koristi moderne kapacitete u toj operaciji, prenosi Al Džazira.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta