VIŠE od polovine Ukrajinaca ne želi da se Vladimir Zelenski kandiduje za drugi mandat, pokazuje istraživanje koje je sproveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju.

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-Trenutno 53 odsto ispitanika smatra da bi trebalo da se ograniči na sadašnji, jedini mandat, navodi se u rezultatima istraživanja.

Istovremeno, autori istraživanja ističu da je ovaj pokazatelj primetno porastao: u decembru 2025. godine takav odgovor dalo je 46 odsto ispitanika.

Osim toga, u Ukrajini je u međuvremenu poraslo nezadovoljstvo aktuelnom vlašću. Među osećanjima koja ispitanici imaju prema vlasti preovlađuju razočaranje (44 odsto) i stid (33 odsto).

Podsetimo, mandat Zelenskog istekao je 20. maja 2024. godine. Novi predsednik je trebalo da bude izabran 31. marta, ali su izbori otkazani uz obrazloženje da su na snazi vanredno stanje i opšta mobilizacija.

sputnikportal.rs

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