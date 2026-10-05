ROMANI STIVENA KINGA I DŽEJN ER NEPODOBNI PEN Amerika: Skoro 12.000 slučajeva zabrane knjiga u školama u SAD

TOKOM protekle godine u američkim državnim školama zabeleženo je skoro 12.000 slučajeva zabrane knjiga, pokazuje najnovije istraživanje organizacije “PEN America”, što predstavlja najveći broj od kada je ova organizacija, posvećena slobodi izražavanja, pre pet godina počela da prati njihovo uklanjanje iz nastave.

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Kako se navodi, drugu godinu zaredom, dela Stivena Kinga bila su najčešće meta ovakvih mera, preneo je AP.

Mnoge zabrane dogodile su se na Floridi i u Teksasu, gde su usvojeni restriktivni zakoni, a političari i konzervativni aktivisti se zalažu za uklanjanje određenih naslova.

Organizacija PEN je takođe utvrdila da se školski administratori sve više oslanjaju na veštačku inteligenciju kako bi odredili koje knjige treba zabraniti.

Teme koje se tiču rase, rasizma, seksualnosti i rodnog identiteta i dalje su najčešći razlozi zbog kojih se knjige osporavaju, navodi se u istraživanju organizacije PEN pod nazivom “Zabranjeno u SAD” (Banned in the USA).

-Zabrane knjiga ometaju slobodu čitanja i uskraćuju učenicima pristup raznolikosti stavova, glasova, perspektiva i književnosti sa kojima zaslužuju da se susretnu, navodi se u studiji.

Ukupno gledano, PEN je registriovao 11.982 slučaja zabrane, koji su obuhvatili 7.370 pojedinačnih dela.

Više od 4.500 naslova našlo se na tom spisku po prvi put, a među njima je klasik iz 19. veka “Džejn Ejr”, kao i manga serijal “Tokyo Ghoul” autora Suija Išide.

Izveštaj je objavljen tokom “Nedelje zabranjenih knjiga”, kada se u školama, bibliotekama i na drugim mestima, organizuju događaji koji skreću pažnju na pokušaje censure, navodi AP.

Knjige Stivena Kinga su zabranjene u 312 slučajeva, a među njima su se našli naslovi “Isijavanje” i “Zelena milja”.

Istovremeno, pojedinačni naslov koji je najčešće zabranjivan bio je roman Patrika Mekormika “Prodata” koji govori o devojci prodatoj u seksualno ropstvo u Indiji, za koji je organizacija PEN zabeležila da je uklonjen u 25 slučajeva.

Među ostalim knjigama koje su često bile na meti nalaze se distopijski roman Margaret Atvud “Sluškinjina priča”, zatim nagrađivani roman Lori Hals Anderson “Govori” o tinejdžerki koja prestaje da govori nakon silovanja, kao i roman Elen Hopkins o zavisnosti od droge, “Krenk”.

Organizacije PEN America i Američko bibliotečko udruženje (ALA) zabeležili su istorijski porast broja zabrana knjiga od početka 2020-ih, iako se njihove metodologije razlikuju, navodi agencija.

PEN računa knjige uklonjene čak i na kratak period kao zabranjene, dok udruženje ALA uračunava samo one koje su trajno povučene.

Prema najnovijem izveštaju bibliotečkog udruženja, objavljenom u aprilu, tokom prethodne godine zabeleženo je oko 5.600 slučajeva zabrane.

Tanjug

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