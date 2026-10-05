UKRAJINA je tokom protekle nedelje izgubila više od 9.900 vojnika i plaćenika u zoni specijalne vojne operacije, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko.

Foto: AI/Grok

-Borbeni i nenadoknadivi gubici neprijatelja iznosili su skoro 9.955 ukrajinskih boraca i plaćenika, što je za 515 više nego u prethodnom izveštajnom periodu. Ruska grupa snaga 'Centar', koja deluje u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dnjepropetrovskoj oblasti, nanela je najveće gubitke u ljudstvu ukrajinskim oružanim snagama, napisao je ekspert u objavi na svojoj stranici na društvenoj mreži "VKontakte" nakon analize izveštaja Ministarstva odbrane Rusije.

Maročko je dodao da su ruski vojnici tokom protekle nedelje uništili oko 5.000 ukrajinskih dronova, 17 plovila, 74 oklopna borbena vozila, dva višecevna raketna sistema "grad", 36 artiljerijskih oruđa, 31 stanicu za elektronsko ratovanje i protivbaterijsku borbu, kao i skoro 600 neprijateljskih vozila, prenosi TASS.

(rt.rs)

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