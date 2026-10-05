DRAMA U VELIKOJ BRITANIJI: Amerikanci u panici povukli sve bombardere!

SAD su povukle sve svoje bombardere sa RAF Verforda, britanske vojne baze u kojoj se dogodio incident koji istražuje antiteroristička policija.

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Zvaničnik Pentagona je u nedelju u saopštenju potvrdio da je Pentagon uklonio svoje bombardere - kojih se smatra da je oko dvanaest, tipa B-1 - iz baze nazad u njihove matične stanice u Americi.

Američki mediji su izvestili da je nova pretnja dovela do uklanjanja bombardera, što je usledilo nakon velikog incidenta 27. septembra, kada je policija upozorena na tri „sumnjiva vozila“ u blizini vazduhoplovne baze.

Pet muškaraca je prvobitno uhapšeno zbog sumnje na teroristička dela, a potom je pušteno uz kauciju.

Šesti muškarac, državljanin Velike Britanije i Irana, takođe je kasnije uhapšen i pušten uz kauciju.

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Zvaničnici Vajthola su potvrdili da u vezi sa pretnjama sa kojima se trenutno suočavaju „postoji kontinuirani visok tempo pretnji iz Irana prema Velikoj Britaniji i logično je da bi američke vazduhoplovne baze bile prilično visoko na bilo kojoj listi ciljeva“.

Takođe nisu osporili da je odluka Vašingtona bila odgovor na incident u vazduhoplovnoj bazi u Glosterširu.

Bi-Bi-Siju je takođe rečeno da je to bila vojna, a ne politička odluka, doneta na operativnom nivou, i da je američka vojska saopštila britanskim kolegama.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije nije komentarisalo.

Veb stranice za praćenje letova pokazale su da su bombarderi B-1 poleteli sa RAF-a Verford u nedelju.

Njujork tajms je objavio da su američki komandanti dobili nove pretnje o zaveri koju podržava Iran protiv RAF-a Verford, prema rečima dva američka zvaničnika.

List je napisao da su nove informacije deo istih upozorenja o pretnjama od pre tri nedelje, ali da su zvaničnici brzo reagovali nakon što su se konkretni detalji pojavili u poslednja 24 sata.

Avioni su navodno poleteli dok su avioni za dopunjavanje goriva u vazduhu još uvek bili u podršci kako bi podržali svoje letove ka SAD.

Nekoliko dana nakon incidenta na aerodromu RAF Ferford, premijer Endi Bernam rekao je da postoje „jake indikacije“ da je Iran igrao ulogu u incidentu, ali nije pružio dodatne detalje.

Teheran je snažno negirao bilo kakvu umešanost.

Prvobitno je pet muškaraca starosti između 23 i 25 godina uhapšeno u ranim jutarnjim satima nakon što je prijavljeno da se vozila kreću ka bazi kojom upravljaju Američke vazduhoplovne snage (USAF).

Sva petorica su bili državljani Velike Britanije iz Londona.

Uhapšeni su pod sumnjom da su počinili krivična dela sa eksplozivom, a kasnije i pod sumnjom da su pripremali teroristički akt, pre nego što su pušteni uz kauciju u onome što je policija nazvala „istražnom odlukom“ koja je bila „zasnovana na iskustvu i strategiji“.

Šesti muškarac, star 25 godina, uhapšen je u Londonu u četvrtak zbog sumnje da je pripremao terorističke akte.

Protivteroristička policija je u subotu potvrdila da je takođe pušten uz kauciju.

RAF Verford, u blizini sela Velford u Kotsvoldsu, decenijama se koristi kao prednja operativna lokacija od strane Američkog ratnog vazduhoplovstva.

Poslednjih meseci, SAD su letele bombarderima B-1 i B-52 iz baze za Bliski istok, nakon što je Velika Britanija odobrila zahtev SAD da je koriste za odbrambene napade na Iran.

Stanovnici koji žive blizu RAF-a Verford rekli su za Bi-Bi-Si o svom olakšanju zbog odlaska bombardera sa vazduhoplovne baze, a jedna seljanka je rekla da je „uzbuđena“ navodeći buku i da se oseća „sve ranjivije“ poslednjih nedelja.

Još jedan seljanin, koji je iz svoje bašte video kako se bombe utovaruju u avione, rekao je da je znao da se nešto dešava kada je u nedelju video avione kako odlaze „jedan, za drugim, za drugim“.

Povlačenje bombardera dolazi u trenutku kada SAD pokušavaju da se oporave od štete koju su njihovim avionima naneli iranski precizni napadi.

Tehnički je moguće da SAD izvode precizne udare direktno iz SAD bez baze Velike Britanije - kao u operaciji „Ponoćni čekić“ prošle godine.

Ali uklanjanje bombardera sa RAF-a Verford ukloniće uporište za zemlju van kontinentalne Evrope.

Ezra Koen, koji je bio zvaničnik odbrane u vreme prve Trampove administracije, rekao je da je odluka o premeštanju aviona sa baze RAF Verford bila „razumna odluka“.

On je u emisiji „Today“ na Bi-Bi-Si Radiju 4 rekao - Ovo su veoma, veoma jedinstvene platforme koje se više ne proizvode, a imamo ih ograničen broj. Bombarder B-1 je strateška prednost i preduzećemo korake da ga zaštitimo od svih vrsta pretnji -

Koen je dodao da posledice odluke „povećavaju cenu napada na Iran“, jer će vojni avioni sada morati da lete ili iz SAD ili iz neke druge baze u Evropi.

U julu je Iran saopštio - svaka baza koja se koristi za agresiju na iransku teritoriju predstavlja legitimnu metu za naše snage -

Nekoliko dana nakon incidenta, a pre hapšenja šestog muškarca, američki državni sekretar Marko Rubio je za Foks njuz rekao da je očigledno u pitanju bio strani akter.

Rubio nije dao dodatne detalje - rekavši u to vreme da je bio ograničen u onome što je mogao da kaže u emisiji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Američki predsednik Donald Tramp je posebno izjavio da je „iznenađen“ što je petorica muškaraca puštena uz kauciju.

- Znamo sve o njima, ne bismo ih objavili - rekao je, dodajući da je Velika Britanija „veoma tesno“ sarađivala sa SAD po ovom pitanju.

Mnogi bombarderi B-1 koji su leteli iz Velike Britanije bili su naoružani precizno vođenim bombama za „razbijanje bunkera“, sa debljim kućištima za prodiranje očvrslih ili zakopanih meta kao što su skladišta oružja.

Takođe su nosili rakete vazduh-zemlja koje se koriste protiv jače branjenih ciljeva dublje u Iranu.

Svaka misija bombardovanja, u zavisnosti od lokacije mete, verovatno bi trajala ukupno oko 12 do 15 sati tamo i nazad, sa dopunjavanjem goriva u vazduhu u oba smera.

Pentagon je naglasio da njegovi bombarderi i dalje mogu da izvršavaju misije „bilo gde, bilo kada“, uključujući i „operacije koje se lansiraju i oporavljaju sa kontinentalnog dela Sjedinjenih Država“.

Bombarderi B-52 su poslednji put korišćeni u martu, nakon odluke bivšeg britanskog premijera Ser Kira Starmera da dozvoli SAD da koriste britanske baze - uključujući RAF Ferford - za „odbrambene“ udare na iranske kapacitete.

Sukob je izbio širom Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli široke napade na Iran 28. februara.

Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael i države saveznice SAD u Zalivu.

(Bi-Bi-Si)