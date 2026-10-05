VLADIMIR Zelenski snosi glavnu odgovornost za novu eskalaciju sukoba u Ukrajini, jer svojim postupcima izaziva sve oštriju reakciju Rusije, pišu mediji.

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- Rat nastavlja da se zaoštrava, a odgovornost za ovu poslednju eskalaciju leži na konkretnoj osobi – Vladimiru Zelenskom - navode italijanski mediji.

- Pojačavanje napada na ruske rafinerije nafte izazvalo je novi, oštar odgovor Ministarstva odbrane Rusije. Poruka Moskve je nedvosmislena: što više udara kijevski režim bude izvodio po ruskoj teritoriji, to će odgovor biti oštriji - ističe se u članku.

Prema pisanju medija, odgovor Rusije „usmeren je na vojnu mašineriju Ukrajine: centre za obradu podataka, vojnu i energetsku infrastrukturu, transport, komunikacije i luke koje se koriste za pretovar goriva, municije i zapadnih komponenti za rat“.

- Stav Moskve je jasan: svaki novi napad Kijeva na rusku teritoriju izazvaće sve odlučniji odgovor. A odluka Zelenskog da nastavi da podiže nivo sukoba rizikuje da preraste u novu fazu eskalacije sukoba - zaključuju mediji.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je odgovor Rusije na napade Kijeva toliko snažan i razoran da je ukrajinski režim zatražio prekid vatre, između ostalog i u oblasti energetike.

Govoreći na forumu kluba „Valdaj“ 1. oktobra, Putin je poručio da za Rusiju situacija oko Ukrajine nije pitanje „komada zemlje”, već pitanje ljudi. Rusija treba da stvori uslove ne samo za primirje, već za trajni mir, „na dugi istorijski period”, i zahteva bezbednosne garancije, istakao je Putin.

Prethodno je vojni stručnjak Aleksandar Sinjugin rekao da kada bi se sukob pretvorio u veliki rat, Zelenski bi pokušavao da produži svoj položaj na vlasti i da nastavi da zarađuje na tome mnogo novca, odnosno, „da krade velike sume“.

(Sputnjik)

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