TANKER U ORMUZU PRESRELA IRANSKA GARDA: Posadi naređeno da se vrati ili sledi raketiranje

TANKER koji je prolazio kroz Ormuski moreuz presrela je mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC) i naredila posadi da se vrati ili da se izloži riziku da brod bude raketiran, saopštila je danas Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

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Tanker je postupio u skladu sa instrukcijama, saopštila je UKMTO, dodajući da se incident dogodio 11 nautičkih milja severno od omanskog lučkog grada Hasaba, prenosi Rojters.

Jedan tanker je pogođen u nedelju projektilom nepoznatog napadača u Ormuskom moreuzu, a u eksploziji je oštećeno mašinsko odeljenje broda, saopšteno je ranije iz UKMTO.

U saopštenju se ne navodi kada se incident dogodio, preneo je ranije Rojters navodeći da je posada bezbedna i da nema izveštaja o štetnom uticaju ovog napada na životnu sredinu. Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka preko Ormuskog moreuza i dalje je neizvestan zbog zastoja u pregovorima između SAD i Irana.

Napadi na tankere ukazuju na stalni rizik za pomorski saobraćaj kroz ovaj ključni plovni put, preneo je ranije Trejding ekonomiks.