"ON JE JE*ENA BUBAŠVABA, NE ŽELIM VIŠE NIŠTA DA IMAM S NJIM: Porodični problemi kod Fjurija uoči spektakla sa DŽošuom - on je izdajica

Džon Fjuri potvrdio je da neće gledati dugoočekivani meč svog sina Tajsona i Entonija Džošue, koji će 12. decembra biti održan na stadionu Prinsipaliti u Kardifu, a otkrio je i razlog.

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Posle više od decenije propalih pregovora, dva britanska teškaša konačno će se naći u ringu, pred više od 70.000 gledalaca. Biće to jedan od najvećih bokserskih mečeva poslednjih godina, ali Tajsonov otac ne želi da bude deo čitavog spektakla.

Džon je i ranije govorio da bi njegov sin trebalo da završi boksersku karijeru, a sada je dodatno objasnio zbog čega ne podržava njegov meč sa Džošuom.

Njega, pre svega, brinu moguće posledice po zdravlje 37-godišnjeg Tajsona.

- Gledam ga kao oca koji ima decu i ako doživi oštećenje mozga, to me brine. Ako se povredi trajno, novac vam ništa ne znači. - rekao je Džon.

On smatra da rizik više nije vredan novca i slave koje veliki mečevi donose.

- U ovim godinama takve stvari mogu da se dogode. Za mene je to nesreća koja samo čeka da se dogodi. Kada predugo nastavite da boksujete, neizbežno može da se dogodi ono najgore.

Džon je zbog toga jasan da ne podržava odluku svog sina da nastavi da se bori.

- Ne volim ljude koji su u svemu tome i znam da nesreće mogu da se dogode. Nisam deo toga.

Porodični sukob, međutim, tu se ne završava. Džon je u istom razgovoru žestoko napao svog brata Pitera, bivšeg Tajsonovog trenera, nakon što je ovaj otkrio da je razgovarao sa Džošuom i dao mu savete o njegovim bokserskim sposobnostima.

To je Džona razbesnelo.

- Ako počne da mu daje savete, da ga tajno poziva i održava tajne treninge, on je jebena bubašvaba - poručio je Džon, uz dodatak da više ne želi da ima bilo kakav kontakt sa bratom.

Tako će jedan od najiščekivanijih bokserskih mečeva godine proći bez Tajsonovog oca kraj ringa, dok će Džon ishod saznati tek nakon borbe.