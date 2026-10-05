POTPREDSEDNIK SAD: Gasovod na Aljasci biće realizovan, detalji sa Južnom Korejom treba da se dogovore

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da će dugogodišnji planirani projekat gasovoda za transport tečnog prirodnog gasa na Aljasci biti realizovan, ali da sa Južnom Korejom još treba da se dogovore određeni detalji.

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Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje najavio je da će Južna Koreja uložiti 200 milijardi dolara u američke projekte, uključujući i u gasovod na Aljasci, ali je Seul ubrzo potom nagovestio da projekat još nije konačno dogovoren, prenosi Rojters.

-Mislim da je to nešto što će se dogoditi. Očigledno je da još treba dogovoriti neke detalje, a Južnokorejci su o tome već govorili, rekao je Vens novinarima u Vašingtonu odgovarajući na pitanje o projektu.

On je kazao da kada postoji potražnja za tim, a kako je naveo, zaista postoji velika potražnja za američkim prirodnim gasom, on smatra da će dogovor biti postignut i realizovan.

Tanjug

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