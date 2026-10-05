ZAPALILI ŠKOLU: Radikalizacija protesta u Francuskoj

Na ulaznim vratima u stručni licej "Nikola Luj Voklen" u pariskom 13. arondismanu podmetnuta su čak tri požara. Snimci vatre koja bukti su spektakularni.

Foto: Printskrin

Reč je o školi koja obrazuje učenike i za hemijska zanimanja, a direktorka je navela da je prilikom paljenja korišćena zapaljiva tečnost.

Grupa od desetak maskiranih mladih ljudi, obučenih u crno, pojavila se pred školom rano ujutro, zabarikadirala ulaz kantama za smeće, kabastim otpadom i biciklima i štakama razbijala stakla na vratima.

Oko stotinu učenika i zaposleni povukli su se u zgradu i zatvorili unutra. Zaposlenog je pogodio komad razbijenog stakla u lice. Posle prvog požara, koji su zaposleni uspeli da ugase, napadači su se vratili i podmetnuli još dva. Učenici su zbog opasnosti prebačeni na sprat.

Vatrogasci su oko 9.30 ugasili poslednji požar, a đaci su zatim evakuisani i svi su napustili školu pre 10 sati. Nastava je obustavljena za ceo dan. Direktorka je istakla da je grupa delovala organizovano i da je očigledno unapred pripremila akciju.

Policija je došla posle prvog požara i otišla, ali su se čuvari reda zatim vratili s namerom da ostanu celog dana.