KOPILOT PLANIRAO NAPAD: Na videlo izašao tragičan podatak o članu osade kompanije Flajdubai koji je napao kapetana

NAPAD sam planirao pre nego što sam se zaposlio u aviokompaniji Flajdubai.

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Ovo je, pred istražiteljima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), priznao kopilot aviokompanije Flajdubai, koji je napao kapetana u navodnom pokušaju da sruši avion prošle nedelje. Pilot, državljanin Indije Smit Mačar, preživeo je napad, a u letelici se nalazilo više od 170 putnika i članova posade, od kojih su većina bili državljani Izraela. Mačar i drugi pilot su, pošto im se zdravlje poboljšalo, odleteli za Abu Dabi, u pratnji bezbednosnih snaga UAE, dok se preostalih šest članova posade prethodno bezbedno vratilo u Dubai.

Dana 30. septembra, avion kompanije Flajdubaj koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv prinudno je sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji zbog bezbednosnog incidenta. MUP Saudijske Arabije potvrdio je 1. oktobra da je incident izazvan napadom kopilota na kapetana, što je rezultiralo povredama pilota. Vlasti UAE nastavljaju da istražuju uzrok i okolnosti incidenta, uključujući operativne i bezbednosne mere.

Kopilot leta FZ1073 aviokompanije Flajdubai, koji je prošle srede poleteo iz Dubaija ka Izraelu, napao je pilota pilotskom sekirom za hitne slučajeve, saopštio je generalni tužilac UAE, okarakterisavši incident kao "teroristički napad". Nesreća je, podsećaju mediji, izbegnuta pošto su putnici i posada savladali kopilota.

UAE nisu podigle zvanične optužnice protiv kopilota, a nije poznato ni da li je on angažovao pravnog zastupnika. Oman se nije oglašavao povodom ovog incidenta.

Dva izraelska zvaničnika navode da je kopilot istražiteljima ispričao da se prijavio za posao u državnoj kompaniji Flajdubai iz Dubaija, pošto je tražio avioprevoznike koje lete za Tel Aviv. Vlasti UAE i avio-kompanija, kao ni izraelski zvaničnici, do sada nisu javno objavili identitet kopilota koji se nalazi u pritvoru u toj zemlji, poznato je jedino da je državljanin Omana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da pilotima koji su državljani zemalja sa kojima Izrael nema diplomatske odnose, kao što je Oman, nije dozvoljeno da upravljaju letovima za Izrael. Još nije jasno kako je kopilot uopšte bio raspoređen na let za Tel Aviv, a Netanjahu je, u međuvremenu, naložio reviziju pravila za strane avio-kompanije koje lete u Izrael.

Vlasti Omana nisu obavestile Faidubai o radikalnim stavovima kopilota te kompanije koji je izazvao incident i primorao posadu da prinudno sleti, navodi Volstrit Džornal, pozivajući se na neimenovane izvore. Dok je radio za Oman Er, napadač je suspendovan iz letačkog osoblja i poslat u program deradikalizacije. Po informacijama ovog lista, dok je radio za državnu kompaniju Oman Er od 2022, do 2025, omanske vlasti su pažljivo ispitivale njegovo ponašanje na društvenim mrežama i zaključile da je pokazivao "prekomerno interesovanje za radikalnu ideologiju". Džornal navodi da omanske vlasti nisu podelile sa javnošću svoju zabrinutost.

Flajdubaj je navodno sproveo proveru krivične prošlosti pilota pre no što ga je zaposlio, ali nije kontaktirao Oman da bi dobio informacije o njegovom prethodnom radnom iskustvu. Vlasti UAE istražuju zaposlene koji su učestvovali u procesu zapošljavanja pilota, tvrdi američki dnevnik.

Ista ideja "na bis"

IZVOR upućen u istragu tvrdi da je kopilot, i ranije, tokom jednog od prethodnih letova za Tel Aviv, planirao da sruši avion, ali da je ipak odustao od te ideje, preneo je Rojters. Za sada nije jasno zbog čega je promenio odluku na tom letu, mada se pretpostavlja da je poznavao nekoga ko se nalazio u avionu.