"STUDENTSKA LISTA JE PREVARA" Ana Brnabić direktno o nasilju blokadera: Glas za listu broj 1 je glas za slobodnu, stabilnu demokratsku Srbiju

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Ana Brnabić obratila se medijima ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

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Kaže da drži konferenciju da pojasni još jednom kakva je Studentska lista prevara.

- To je nešto što do sada u Srbiji viđeno nije. To je bukvalno kao kada vas neko sve vreme vređa, sve vreme vas preti, sve vreme vas tuče i sve vreme govori da je žrtva - kazala je ona.

Ističe da stvarnost u Srbiji, kao i kampanja, pokazaće kroz konkretne primere. Podsetila je na predizborni spot blokadera koji poziva na nasilje nad Aleksandrom Vučićem, kao i pretnje ženama na društvenim mrežama istog dana (21. septembra 2026. godine).

- Nakon tog monstruoznog spota pojavile su se poruke poput "jahaće vas i onaj ko neće". I sad, oni su žrtve, a mi smo nasilnici? Sve žene koje su podržale Aleksandra Vučića i listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobijale su vulgarne komentare, pominjana su silovanja, jahanja, šišanja... Sve od strane ili kandidata na samoj SL ili simpatizera SL - navela je ona.

Podsetila je na objavu Vladimira Štimca o "jahanju posle izbora", a 25. septembra kaže da je u Kuli pristalica SL sekirom napao aktiviste SNS i pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Policija ga je uhapsila, a onda su pristalice SL pozvale na protest da se on pusti iz pritvora - podsetila je Ana Brnabić.

Kaže da su se ti danas žalili da su "žrtve", da se "plaše" i da su "ugroženi".

U Nišu, 29.9. je bio ponovo fizički napad na aktivistu SNS, podseća ona.

- MUP je priveo Gorana Jovanovića koji je fizički povredio našeg aktivistu - rekla je

ona.

Podsetila je i da je blokader pesnicom u glavu udario aktivistu SNS Ljiljanu Cvjetković.

- Nasilje 29. septembra u Novom Sadu je direktno isprovocirao prvi na SL Ilija Srdanović - izjavila je ona.

Pokazala je fotografije koje su dokaz nasilja blokadera nad aktivistima liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Istog dana, 29. septembra, u Mirijevu, blokader pristalica Studentske liste je fizički gurnuo čoveka od 81 godinu na ulicu, to je naš aktivista, Dušan Jokić. Dakle, 81-godišnjeg čoveka je pristalica takozvane Studentske liste, gurnuo sa trotoara na kolovoz, pod automobil. Dušan je potom prevezen u Urgentni centar. I 4. oktobra, juče, Pravni fakultet u Novom Sadu, dakle, odnosno sa njihovog, je li, tog naloga „Studenti u blokadi“, su uputili uvrede ne samo na račun Miloša Vučevića, već i na račun njegovog sina. To je valjda lepša i bolja i demokratska Srbija. Dakle, evo vam samo par fotografija da vidite kako su oni žrtve. Dakle, ovo je njihov pristalica, sa sekirom u rukama, napao direktno aktiviste liste 'Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija'. Ovo je mladić Kula, zamislite vi tu lepšu i bolju Srbiju. Pozivaju na protest kako bi se čovek koji je napao sekirom svoje sugrađane, svoje komšije, pustio odmah iz pritvora - navela je Brnabić.

Brnabić je rekla da želi da pokaže da se predstavnici vlasti i njihovi simpatizeri ne mogu, kako tvrdi, posmatrati kao jedina strana koja je odgovorna za nasilje.

- Oni su žrtve, je l'? Pošto je u toj njihovoj Srbiji, ukoliko pobedi, kojim slučajem SL, biće apsolutno dozvoljeno napadati neistomišljenike sekirom, juriti ih, tući, jahati, šišati i vređati. I to je lepša i bolja Srbija? E, takvi su se danas žalili da su 'žrtve' Ovo je, nažalost, dosta loša fotografija, ali svi znate trenutak udarca u glavu, pesnicom u glavu, jednog muškarca koji podržava SL, jedne žene, samo zato što podržava listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Nismo čuli ni 'pogrešili smo', ni 'izvinite', ni osudu toga. Da podsetim malo, kako su te žrtve i ti uplašeni ljudi delovali pre izborne kampanje. Ovo su samo neke od prostorija Srpske napredne stranke. Verujem da vam deluju kao žrtve i uplašeni ljudi. Ovako su izgledale neke druge prostorije Srpske napredne stranke. Ovo su prostorije Srpske napredne stranke kada su te pokušali da ih zapale u Novom Sadu. Ovo su prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu, potpuno polomljene - rekla je Brnabić.

Brnabić je potom navela još nekoliko primera nasilja, uz ocenu da je, kako tvrdi, SL odgovorna za "torturu" tokom predizborne kampanje.

- Ovo je naš aktivista povređen u Nišu. Ovo je naš aktivista koji je gurnut sa trotoara na kolovoz, čovek ima, još jednom ponavljam, 81 godinu, u Mirijevu. Dakle, to ko izvodi torturu tokom ove predizborne kampanje je svima sasvim jasno, to je SL. Ali ta prevara, da ponavljam, oni koji sve vreme tuku, vređaju, ponižavaju i prete, glume da su žrtve, je narativ i skript koji je njima napisao neko iz inostranstva, koji je sve ovo, čitavu tu prevaru, organizovao, osmislio i primenio. Zato što po svaku cenu moraju oni koji su najveći nasilnici, valjda, sebe u tom narativu da predstave kao žrtve. Na njihovu žalost, mi nećemo zaboraviti akte nasilja protiv građana Republike Srbije, a posebno, još jednom želim da naglasim, da nikada, nikada, zarad žena u Republici Srbiji, nećemo zaboraviti objavu na društvenim mrežama prvog na listi, SL, Ilije Srdanovića, upućen jednoj dami, gospođi Vesni Radosavljević, novinarki sa RTS-a. I dan-danas nismo čuli da su se oni, ta lepša, bolja, kulturnija, obrazovanija Srbija, od toga ogradili ili to osudili. Niti njegovo izvinjenje. To je njihov stav prema ženama Srbije. A svi ovi ostali incidenti su njihov stav prema svima onima koji se sa njima ne slažu. E sada, još jednom vas molim, poštovani građani Srbije, da pomislite, kada se ovako ponašaju dok su u opoziciji, koliko bahato će se ponašati ukoliko slučajno dođu na vlast. I još jedna rečenica: danas smo na pres konferenciji videli Vladimira Tupanjca. Neoboriv još jedan dokaz o sprezi između Studentske liste i CRTE koja tobož treba da bude 'nezavisna i nepristrasna' nevladina organizacija koja je kontrolor izbora i koja ocenjuje izborne uslove. Dakle, oni se više apsolutno ni ne kriju. Gospodin Tupanjac danas građanima Srbije nije našao za shodno da objasni: a kako to da je u demokratskoj Srbiji, u toj vladavini prava ili u bilo kojoj drugoj zemlji, dozvoljeno bilo kome, a posebno nezavisnim posmatračima na izborima ili nevladinim organizacijama, da obučavaju neke učesnike na izboru u ovom— na izborima u ovom slučaju SL, da ih obučavaju kako da napadaju policiju, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, i da kažu:'Ako to već radite, stavite kapuljaču da vas ne prepoznaju'? I danas nismo čuli ogradu ni od toga, već upravo suprotno: juče smo od CRTE čuli da se ponose Tupanjcem i da je to ono što oni podržavaju. Dakle, to je takvo nepoštovanje institucija, zakona i Ustava Republike Srbije, takvo nepoštovanje osnovnih preduslova, principa vladavine prava, da vam je potpuno jasno do koje mere su izbezumljeni, očajni i koliko su već postali nervozni, evo sada, nekih 20-ak dana pred izbore na kojima su verovali da ubedljivo pobeđuju. Dakle, nasilnici su ljudi sa SL, to su pokazali pre izbora, tokom izborne kampanje, i nasilje obećavaju nakon izbora ako pobede. Sa ove strane su ljudi koji pozivaju na mir i na stabilnost, sve ono što je rekao prvi na našoj listi, nosilac naše liste i kandidat sa naše strane za predsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić. Zato 25. oktobra glas za listu broj 1 je glas za slobodnu, stabilnu demokratsku Srbiju - rekla je Brnabić.

Brnabić je na pitanje novinara o slučaju odbornice Tatjane Mićić, gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću, ali i o pretnjama koje je, kako je naveo, dobio od simpatizera SNS-a i fizičkom napadu za koji tvrdi da ga je izvršio član te stranke. Brnabić je odgovorila da Savatović, kako je navela, iznosi neistine, a zatim se osvrnula na reakciju Aleksandra Vučića povodom incidenta u koji je bio uključen Aleksandar Šapić.

"Aleksandar Vučić se jasno ogradio"

Brnabić je potom nastavila odgovor, navodeći da se Vučić, prema njenim rečima, oglasio odmah nakon incidenta.

- Povodom incidenta u koji je bio upleten Aleksandar Šapić, Aleksandar Vučić se oglasio odmah sutradan. Dakle, sledeće jutro se Aleksandar Vučić oglasio, osudio incident i rekao da je to bilo neprimereno, da to nije smelo da se desi i da smo mi apsolutno protiv nasilja. Aleksandar Vučić je to uradio, dakle, bukvalno, ja mislim, nekoliko sati nakon tog incidenta. Nije ulazio čak ni da izbegne provokacije. Dakle, to nije bila iskrena osuda nasilja. Upravo tako je bilo. Dakle, osudio je to što Aleksandar Šapić nije izbegao političke provokacije i što se nije sklonio sa lica mesta - rekla je i nastavila:

- Ja svima javno obećavam da ću, kako sam dokazala da je Tatjana Aleksić govorila neistinu, da ću tako dokazati da i Mladen Savatović sada govori neistinu. Bežite od odgovora. Aleksandar Vučić se jasno ogradio, jasno rekao da je to neprimereno i neprihvatljivo, i uradio sve ono što SL, a posebno prvi na SL, Ilija Srdanović, nikada nije. Dakle, to je razlika između Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije i te prevare koja se zove SL. Idemo sada dalje.

"Videćete šta ćemo mi kao stranka uraditi sa Aleksandrom Šapićem"

Brnabić je zatim odgovorila i na pitanje koje se odnosilo na političku odgovornost Aleksandra Šapića.

- Ja neću sada lično nositi odgovornost zbog onoga što je uradio. Videćete šta ćemo mi kao stranka uraditi sa Aleksandrom Šapićem kao našim članom - navela je ona.