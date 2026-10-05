RUSKE snage oslobodile su naselje Samojlovka u Zaporoškoj oblasti i eliminisale su više od 255 neprijateljskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Osim toga, jedinice grupe trupa "Istok" pogodile su dva oklopna borbena vozila, 14 motornih vozila, artiljerijski sistem i radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 270 ukrajinskih vojnika, tenk, oklopno borbeno vozilo, 24 vozila, artiljerijski sistem i radarsku stanicu za kontrabaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su do 220 neprijateljskih vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 14 motornih vozila, artiljerijski sistem i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 175 ukrajinskih vojnika, 15 vozila i artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su preko 475 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, četiri oklopna borbena vozila, sedam motornih vozila, dva artiljerijska sistema i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 40 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 16 vozila i kontra-baterijsku stanicu.

Sistemi PVO oborili su četiri navođene avio-bombe, projektil raketnog sistema HIMARS i 861 bespilotnu letelicu, navodi se u saopštenju.

(RT Balkan)