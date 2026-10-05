ZVANIČNI predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova napomenula je da ljudi poput nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obaveštajne službe zemlje Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nemce u sukob sa Rusijom.

Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov (STF)

Ljudi poput nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obaveštajne službe zemlje Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nemce u sukob sa Rusijom. To je izjavila portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Diplomata je skrenula pažnju na Jegerovu izjavu da navodno vidi opasnost od nasilnog sukoba između Nemačke i Rusije.

- Upravo ljudi poput Jegera, pod Mercovom komandom, pokušavaju da uvuku Nemce u još jednu rundu sukoba sa Rusijom - primetila je diplomata.

(TASS)