ZAHAROVA REAGOVALA NA REČI ŠEFA NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Pokušavaju da uvuku Nemce u novi sukob sa Rusijom
ZVANIČNI predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova napomenula je da ljudi poput nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obaveštajne službe zemlje Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nemce u sukob sa Rusijom.
Ljudi poput nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obaveštajne službe zemlje Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nemce u sukob sa Rusijom. To je izjavila portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Diplomata je skrenula pažnju na Jegerovu izjavu da navodno vidi opasnost od nasilnog sukoba između Nemačke i Rusije.
- Upravo ljudi poput Jegera, pod Mercovom komandom, pokušavaju da uvuku Nemce u još jednu rundu sukoba sa Rusijom - primetila je diplomata.
(TASS)
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