Svet

ZAHAROVA REAGOVALA NA REČI ŠEFA NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Pokušavaju da uvuku Nemce u novi sukob sa Rusijom

Ivana Manić

05. 10. 2026. u 18:59

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ZVANIČNI predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova napomenula je da ljudi poput nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obaveštajne službe zemlje Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nemce u sukob sa Rusijom.

ЗАХАРОВА РЕАГОВАЛА НА РЕЧИ ШЕФА НЕМАЧКЕ ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ: Покушавају да увуку Немце у нови сукоб са Русијом

Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov (STF)

Ljudi poput nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obaveštajne službe zemlje Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nemce u sukob sa Rusijom. To je izjavila portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Diplomata je skrenula pažnju na Jegerovu izjavu da navodno vidi opasnost od nasilnog sukoba između Nemačke i Rusije.

- Upravo ljudi poput Jegera, pod Mercovom komandom, pokušavaju da uvuku Nemce u još jednu rundu sukoba sa Rusijom - primetila je diplomata.

(TASS)

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