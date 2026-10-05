DEČAK OSTAO BEZ ŠAKE: Žestoko na ulicama Francuske

Protest đaka u Francuskoj se, posle vikenda tokom koga se ne ide u školu, prema očekivanjima, radikalizovao. Subotu i nedelju učenici u protestu su koristili da preko društvenih mreža razrade plan daljih akcija.

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Od ranog jutra, došlo je do žestokog bunta. Napeto je u Parizu, Lilu, Tuluzu. U Lansu, petnaestogodišnji učenik teško je povređen, kada je podigao policijsku granatu. Ostao je bez leve šake. U Eks-an-Provansu, pedesetjednogodišnja prolaznica ostala je bez oka pošto ju je pogodio kamen tokom nereda na marginama đačkih protesta. Sedamnaestogodišnji srednjoškolac, osumnjičen da je bacio kamen, juče je priveden.

Đaci su se u Francuskoj za vrlo kratko vreme spontano organizovali, koristeći prednosti društvenih mreža. Pobunili su se zbog loših uslova školovanja, nemaju dovoljan broj nastavnika, gube časove, mnogo ih je u razredima, komplikovan je upis na fakultete. Ističu i da se više para odvaja za bogatije sredine. Inicijalna kapisla je bila pobuna u jednoj školi u predgrađu gde od početka ove školske godine nisu imali profesore za matematiku, engleski, fizičko, osoblje za pomoć deci s posebnim potrebama.

Spoljni faktori u ovoj pobuni su ekstremne grupe obučene u crno koje prave nerede i koje se ubacuju u praktično sve proteste bez obzira ko ih organizuje. Takođe, krajnje levičarske Nepotčinjene Žan-Lika Melanšona optužuju da politički iskorišćavaju ovaj pokret.

Đaci i njihovi sindikati, potpomognuti nastavnicima, za danas (utorak) najavljuju veliku nacionalnu mobilizaciju, pa se očekuje da protest bude žešći nego do sada.