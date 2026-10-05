Svet

FRANCUSKA PRISKAČE U POMOĆ: Uskoro počinje obuka ukrajinskih pilota na avionima "rafal"

Jelena Ždralić

05. 10. 2026. u 18:52

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PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski razgovarao je sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom o, kako je naveo, eskalaciji ruskog terorizma, odbrambenim potrebama Ukrajine, novim vojnim potrepštinama i obuci ukrajinskih pilota na francuskim avionima "rafal".

ФРАНЦУСКА ПРИСКАЧЕ У ПОМОЋ: Ускоро почиње обука украјинских пилота на авионима рафал

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

- Dobar razgovor sa predsednikom Emanuelom Makronom, hvala vam na punoj podršci Francuske. Razgovarali smo o eskalaciji ruskog terorizma i našim odbrambenim potrebama, trenutno se pripremaju nove odbrambene isporuke i očekujemo da će novi paket uskoro biti u Ukrajini. Razgovarali smo o njegovom sadržaju - naveo je Zelenski danas u objavi na Telegramu.

Kako prenosi Ukrinform, prema njegovim rečima, ukrajinski piloti će uskoro početi obuku na francuskim avionima "rafal" u Francuskoj, što je Zelenski nazvao snažnim korakom za ukrajinsku borbenu avijaciju.

- Naši timovi, takođe, nastavljaju da rade na lokalizaciji proizvodnje francuskih raketa i avionskih bombi u Ukrajini. Aktivno pripremamo sistem FREJA i razgovarali smo o tome gde možemo da ubrzamo - rekao je on.

Zelenski je dodao da su se strane složile da tokom sastanka detaljnije razmotre sva pitanja.

Kako je objavio Ukrinform, francuski predsednik Emanuel Makron, nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu, najavio je da će Francuska predati Ukrajini 16 borbenih aviona tipa "rafal", radare i rakete. 

(Tanjug)

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