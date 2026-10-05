FRANCUSKA PRISKAČE U POMOĆ: Uskoro počinje obuka ukrajinskih pilota na avionima "rafal"

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski razgovarao je sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom o, kako je naveo, eskalaciji ruskog terorizma, odbrambenim potrebama Ukrajine, novim vojnim potrepštinama i obuci ukrajinskih pilota na francuskim avionima "rafal".

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

- Dobar razgovor sa predsednikom Emanuelom Makronom, hvala vam na punoj podršci Francuske. Razgovarali smo o eskalaciji ruskog terorizma i našim odbrambenim potrebama, trenutno se pripremaju nove odbrambene isporuke i očekujemo da će novi paket uskoro biti u Ukrajini. Razgovarali smo o njegovom sadržaju - naveo je Zelenski danas u objavi na Telegramu.

Kako prenosi Ukrinform, prema njegovim rečima, ukrajinski piloti će uskoro početi obuku na francuskim avionima "rafal" u Francuskoj, što je Zelenski nazvao snažnim korakom za ukrajinsku borbenu avijaciju.

- Naši timovi, takođe, nastavljaju da rade na lokalizaciji proizvodnje francuskih raketa i avionskih bombi u Ukrajini. Aktivno pripremamo sistem FREJA i razgovarali smo o tome gde možemo da ubrzamo - rekao je on.

Zelenski je dodao da su se strane složile da tokom sastanka detaljnije razmotre sva pitanja.

Kako je objavio Ukrinform, francuski predsednik Emanuel Makron, nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu, najavio je da će Francuska predati Ukrajini 16 borbenih aviona tipa "rafal", radare i rakete.

(Tanjug)