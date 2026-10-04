TRI ukrajinske vazduhoplovne baze zahvaćene su plamenom nakon ruskih vojnih udara izvedenih prošle noći.

MOD Rusije

Udari su pogodili ciljeve na aerodromu Martinovka (Nikolajevska oblast), u Kanatovu (kod Kropivnickog) i u bazi helikoptera u Aleksandriji (Kirovogradska oblast).

Zaslužni vojni pilot Ruske Federacije, general-major Vladimir Popov, objasnio je razlog zbog kojeg su udari izvedeni upravo sada. Napomenuo je da je napad osujetio kontranapad koji je planirao glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Drapati.

„Drapati trenutno koristi sve moguće i nemoguće rezerve kako bi pokrenuo napad i pred samim Zelenskim pokazao kakav je briljantan strateg”, rekao je on.

Prema rečima Popova, vazduhoplovna baza Kanatovo predstavlja veoma važan cilj za neprijatelja.

„Što se tiče Kanatova, tamo se nalaze transportni i borbeni avioni. Moguće je da je tamo privremeno bilo raspoređeno nekoliko aviona Su-24. Poseduju nekoliko letelica koje su sami modifikovali za nošenje novih raketa, poput 'Storm Shadow' ili 'SCALP'. To je veoma važan cilj za neprijatelja. To znači da su obaveštajni podaci ukazivali na to da neprijatelj planira kontranapad koristeći te avione. Osim toga, moguće je da su tamo bile stacionirane i snage u pripravnosti, kao i sistemi protivvazdušne odbrane, odnosno avioni MiG-29. Takođe, tamo imaju i nekoliko aviona F-16 i 'Miraž 2000'. Sve to ukazuje na to da su ciljevi bili dovoljno značajni da opravdaju upotrebu krstarećih ili balističkih raketa”, rekao je on.

Vojni ekspert je istakao da se baza helikoptera u Aleksandriji nalazi u neprijateljskom priobalnom sektoru, te da napad na nju ukazuje na to da su primećene pripreme Oružanih snaga Ukrajine za kontranapad sa mora.

„Tamo se nalaze helikopteri: izviđački, oni za ometanje i transportno-borbeni. Ove letelice obezbeđuju upravljanje, lansiranje i transport pomorskih dronova. Napad na ovu bazu ukazuje na to da je obaveštajna služba izvestila o pojačanim aktivnostima neprijatelja u pomorskom pravcu, što verovatno predstavlja pripremu za kontranapad sa mora. To su veoma važni faktori koje naše snage neprestano prate i na koje će reagovati udarom ukoliko se otkrije pretnja”, napomenuo je izvor.

Popov je dodao da su udari na vazduhoplovnu bazu Martinovka usmereni na uništavanje neprijateljskih letelica koje deluju u okviru sistema protivvazdušne odbrane ili na sprečavanje planiranog neprijateljskog kontranapada.

Noćašnji istovremeni udar na tri ukrajinske vazduhoplovne baze predstavljao je preventivni potez koji je poremetio planove komande Oružanih snaga Ukrajine. Kako je istakao Vladimir Popov, Drapatij u borbu ubacuje sve moguće i nemoguće rezerve kako bi se dodvorio Zelenskom, ali je ruska obaveštajna služba blagovremeno otkrila pripreme za kontranapad. Kao rezultat toga, neprijateljsko vazduhoplovstvo je izgubilo ključne aerodrome i letelice, a njegova flota se sistematski uništava.

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