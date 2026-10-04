Svet

ZELENSKI ĆE GORKO ZAŽALITI ZBOG OVIH REČI: Smrtno ozbiljno upozorenje iz Mosve, stižu još jači udari na Ukrajinu!

Новости онлајн

04. 10. 2026. u 12:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAO odgovor na pretnje, rusko Ministarstvo odbrane istaklo je da pokreće masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione upravo zbog postupaka lidera kijevskog režima

ЗЕЛЕНСКИ ЋЕ ГОРКО ЗАЖАЛИТИ ЗБОГ ОВИХ РЕЧИ: Смртно озбиљно упозорење из Мосве, стижу још јачи удари на Украјину!

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će nakon izjava lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog pojačati udare na vojne objekte u Ukrajini i da sva odgovornost za to leži na njemu.

Naime, Zelenski je rekao da će uslediti udari na ruske naftne rafinerije, kao odgovor na napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu, gde se proizvode dronovi i rakete za napade na Rusiju, a u ruskom ministarstvu su poručili da su čuli ovu izjavu.

"Kao odgovor na ove pretnje, rusko Ministarstvo odbrane podseća da pokreće masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione upravo kao odgovor na postupke lidera kijevskog režima. Ovo se odnosi na pokušaje Vladimira Zelenskog da poremeti izbore za Državnu dumu u Rusiji terorističkim udarima na civilne ciljeve", navode u ministarstvu.

Ciljani raketni i udari dronovima na izborne komisije rezultirali su smrću šest civila, dodaje se u saopštenju.

Ovi udari su odgovor na pokušaje organizovanja masovnog napada upotrebom preko 1.600 ukrajinskih jurišnih dronova na civilne ciljeve u Moskvi od 19. do 20. septembra.

Takođe, reč je i o pokušajima izvršenja terorističkih napada upotrebom dronova za napade, koji su imali za cilj da ometaju Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu u junu 2026. godine.

"Sinoć je kijevski režim pokrenuo namerni teroristički napad na stambene četvrti Belgoroda, gde nema vojnih objekata. Ovaj napad je rezultirao civilnim žrtvama, oštećenjem stambenih zgrada, privatnih kuća i privatnih vozila. Nakon današnje izjave Zelenskog, udari Oružanih snaga Rusije na vojne i vojno-industrijske objekte, kao i na infrastrukturu povezanu sa njima u Kijevu i drugim regionima Ukrajine, biće pojačani", upozorilo je ministarstvo.

Kako napominju, ukrajinsko stanovništvo može da krivi samo šefa kijevskog režima Vladimira Zleenskog i on snosi punu ličnu i političku odgovornost za ovo.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!