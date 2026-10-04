Povratak kući i pobeda: Teleoptik opet zaigrao u Zemunelu i prekinuo lošu seriju (VIDEO)

TELEOPTIK se vratio kući i pokazao da nije zalutao u Prvu ligu Srbije.

Foto: Printskrin Youtube/Mozzart Bet Prva liga Srbije

"Optičari" su neko vreme utakmice igrali u Humskoj. Ipak, vratili su se u Zemunelo nakon što je teren renoviran i u 12. kolu savladan je Bor sa 2:0.

Domaćin je do prednosti došao u 25. minutu preko iskusnog napadača Stefana Šćepovića. Njemu je ovo bio drugi prvenstveni pogodak.

Trijumf Teleoptika potvrdio je u prvom minutu nadokande Duško Janačković i tako prekinuo loš niz ovog tima.

Ekipa iz Zemuna je pre ovog susreta bila u seriji od osam mečeva bez pobede, poslednji put je slavila 14. avgusta u Subotici protiv Spartaka (4:2).

Teleoptik sad zauzima 14. mesto na tabeli sa 10 bodova, Bor je na poziciji 15 sa osam, a na poslednjem 16. mestu ja Jedinstvo iz Uba sa sedam.

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