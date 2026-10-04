VUČIĆ NA PUTU ZA BAČKU PALANKU: "Slobodu da zaustavite ne možete!" (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram nalogu video snimak na putu za Bačku Palanku, uz poruku da je zahvalan ljudima koji su se već okupili, ali i da je "užasnut blokaderskim pokušajima" da se spreči održavanje skupa i ograniči pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora.
U snimku Vučić navodi da prolazi kroz Novi Sad i da se uputio ka Bačkoj Palanci, gde ga, kako je rekao, već čeka oko 3.000 ljudi.
- Za mene je nezamislivo da u 21. veku postoje ljudi koji hoće da spreče demokratiju. Danas se u Bačkoj Palanci skupilo njih 15–20, koji valjda hoće da ne dozvole da ja kažem šta mislim. A tamo me već čeka oko 3.000 ljudi. Da li oni stvarno misle da mogu to da zaustave i spreče? - rekao je Vučić.
On je dodao da, kako je naveo, "takve ideje nisu postojale ni u najgorim totalitarnim sistemima", poručujući da se sloboda ne može zaustaviti.
- Slobodu da zaustavite ne možete! Ljude koji imaju ideje ne možete da pobedite - poručio je Vučić.
Uz video je objavio i poruku: "Na putu za Bačku Palanku, zahvalan ljudima koji su se već tamo okupili, i užasnut blokaderskim pokušajima da nas spreče da organizujemo skup i da nam oduzmu pravo na drugačije mišljenje i slobodu govora. Vidimo se uskoro, "Ujedinjena Srbija" pobeđuje!
Šta je još Vučić poručio na putu za Bačku Palanku – pogledajte u videu.
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