Svet

TRIJUMF STRANKE ANDRISA KULBERGSA U LETONIJI: Rekordni broj mandata u istoriji države, a oboren je i još jedan rekord

Ј.О.С.

04. 10. 2026. u 17:40

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"UJEDINjENA lista" letonskog premijera Andrisa Kulbergsa pobedila je na parlamentarnim izborima i na putu je da osvoji 42 od ukupno 100 mesta, prema preliminarnim rezultatima.

ТРИЈУМФ СТРАНКЕ АНДРИСА КУЛБЕРГСА У ЛЕТОНИЈИ: Рекордни број мандата у историји државе, а оборен је и још један рекорд

Eero Vabamägi / imago stock&people / Profimedia

Prema rečima premijera Letonije, rezulat pokazuje da "glasači žele promene".

Kako prenose lokalni mediji, to bi bio najveći broj mandata koj je ikada osvojila jedna stranka u parlamentarnoj istoriji Letonije.

Nakon prebrojanih više od 99 odsto glasova, "Ujedinjena lista" je osvojila više od 35 odsto.

Prethodni rekord sa 36 poslaničkih mesta osvojila je stranka "Letonski put" 1993. godine. 

Partija "Prvo Letonija" je na drugom mestu sa više od 13 odsto, a "Suverena moć/Novi Letonci" su na trećem sa skoro 12 odsto.

Još jedan rekord je oboren sa najnižom izlaznosti u istoriji letonskih parlamentarnih izbora, sa zabeleženom izlaznošću ispod 52 odsto.

"Ujedinjena lista" je 2022. godine osvojila oko 11 odsto glasova i 15 poslaničkih mesta, a ovog puta će savez biti najveća stranka u novom parlamentu.

Predstavnici "Ujedinjene liste" su saopštili da žele da započnu pregovore o koaliciji sa svojim sadašnjim partnerima. 

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